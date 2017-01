LOSC : Campos s'active pour un international tunisien à 3 ME

Dans : LOSC, Mercato, CAN 2017.

Alors que le rachat du LOSC par Gérard Lopez connaît un retard « purement administratif », Luis Campos continue de plancher sur le mercato hivernal. Et une nouvelle cible est sortie du chapeau.

Lors de la CAN 2013, Youssef Msakni se révélait aux yeux du grand public avec la sélection tunisienne. Quatre ans plus tard, l'attaquant est un peu sorti des radars des clubs européens malgré ses bonnes performances au Qatar. Brillant sous le maillot de Lekhwiya, qui avait dépensé 12,5 millions d'euros pour le recruter à l’Esperance Tunis, le joueur de 26 ans veut désormais signer en Europe, après s'être mis à l'abri financièrement. Avant son départ au Gabon pour la CAN, Msakni a même demandé un départ à sa direction, qui a accepté sa requête à condition qu'un club pose au moins 3 ME sur la table des négociations. À ce prix-là, le cadre de la Tunisie attire les convoitises.

Selon Foot Mercato, le LOSC s'intéresse de près à ce profil. Luis Campos, le nouveau conseiller sportif de Lille, « ne serait pas insensible à son talent et l’indemnité réclamée collerait avec les moyens financiers de Lille ». Sauf que pour l'instant, la direction du LOSC ne peut pas s'activer au mercato car le rachat de Gérard Lopez n'est pas encore valide... Et ce retard pourrait bien coûter cher à Lille puisque le Dynamo Kiev pourrait rafler la mise avec ses moyens financiers colossaux.