Lille : Pierre Ménès s’attend à une trahison de Bielsa

Dans : LOSC, Ligue 1.

En contact avec le propriétaire Gérard Lopez pendant plusieurs mois, Marcelo Bielsa a finalement donné son accord pour entraîner Lille la saison prochaine.

Pour la Ligue 1, il s’agit d’une attraction supplémentaire, l’Argentin étant une référence pour des techniciens comme Pep Guardiola ou Jorge Sampaoli. De plus, la philosophie d’El Loco nous promet des matchs spectaculaires et riches en but, ce qui n’a pas toujours été le cas au stade Pierre-Mauroy… Mais tout cela ne suffira pas pour emballer Pierre Ménès, qui n’a jamais été un grand fan de Bielsa. Et visiblement, ce n’est pas près de changer.

« J’ai un peu de mal à supporter la personnalité de Marcelo Bielsa, ce côté "El Loco ingérable, je viens, je ne viens plus, je négocie, je me casse". Pour moi, cet homme n’est pas fiable, a critiqué le consultant dans une vidéo publiée par Ouest-France. Après, je ne nie pas ses qualités d’entraîneur, mais l’homme n’est pas fiable. » Autant dire que Ménès ne serait pas surpris si Bielsa venait à abandonner le LOSC sans prévenir, comme il l’avait fait à l’Olympique de Marseille après la 1ère journée de championnat en 2015.