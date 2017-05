ASM-LOSC : Mbappé « ira toucher les étoiles », Passi l'admire

Dans : LOSC, Ligue 1.

Franck Passi, entraîneur de Lille, après la défaite à Monaco (4-0) : « On a fait une très bonne première mi-temps. Mais Monaco a été beaucoup plus efficace que nous dans les deux surfaces. On ne mérite pas d'être menés 2-0 à la mi-temps. Mais on est tombés sur un grand gardien. Après il y a une différence entre le grand champion qu'est Monaco et nous, qui avons été en difficulté toute la saison. À 2-0, Monaco s'est un peu relâché. Et nous, on a pris un coup derrière la tête. Monaco c'est un très beau champion de France. Leur troisième but illustre la qualité de cette équipe. On ne pouvait pas s'opposer à une équipe demi-finaliste de Ligue des champions. C'est pour ça que je dis que je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Mbappé ? S'il garde l'humilité qu'on lui connait et s'il continue à travailler, c'est un gamin qui ira toucher les étoiles ».