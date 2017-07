FCGB : Raviver la passion, l'objectif de Gourvennec à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Patron d’un recrutement plutôt convaincant du côté des Girondins de Bordeaux cet été, Stéphane Martin voit grand pour le club au scapulaire. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le successeur de Jean-Louis Triaud a par ailleurs fixé un objectif important à Jocelyn Gourvennec : faire revenir le public au Matmut Atlantique, bien souvent clairsemé la saison dernière. Et pour cela, il n’y a pas d’autres solutions que d’être très performant sur le terrain.

« Remplir le Matmut Atlantique est un gros objectif et en même temps un vrai souci. Ça a été un investissement du point de vue financier et environnemental. Le remplir, c'est aussi un enjeu de plaisir, parce que c'est plus sympa d'être face à un stade plein. Et il y a plein de choses qui en découlent : ça joue dans les diffusions télé, pour faire revenir les gens qui viennent occasionnellement. Mais on est assez lucides sur le fait que ça passe avant tout par les performances de l'équipe » a confié le boss des Girondins, qui a conclu ce dimanche l’arrivée de Wellington Silva en provenance de Fluminense. La tâche s’annonce rude et une qualification pour l’Europa League fera forcément du bien aux supporters Bordelais, qui n’attendent qu’une chose cette saison : vibrer.