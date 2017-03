FCGB : Laborde n’a pas voulu tricher avec les Girondins

Dans : Bordeaux, Mercato.

Après trois expériences en prêt dans les divisions inférieures, Gaëtan Laborde est enfin parvenu à s’imposer chez les Girondins de Bordeaux.

Très mobile en pointe, l’attaquant de 22 ans a gagné les faveurs de l’entraîneur Jocelyn Gourvennec qui apprécie particulièrement sa générosité dans l’effort et ses qualités de percussion. Autant dire que le coach des Marine et Blanc ne s’est pas opposé à la récompense offerte à son buteur. En effet, Laborde vient de signer une prolongation jusqu’en 2020, avec revalorisation salariale bien sûr. De quoi ravir celui qui aurait pu se servir de ses sollicitations pour faire monter les enchères.

« D’autres offres ? Oui bien sûr. Cela veut dire aussi que mes performances ont été remarquées. C’est toujours glorifiant. Quand on intéresse d’autres clubs, cela veut dire que le travail paie, s’est réjoui l’ancien joueur de Clermont dans Sud-Ouest. Mais vouloir partir n’a jamais été dans mon optique. J’aurais pu mettre la pression mais c’était inutile. Je voulais rester, le club voulait me prolonger. Et puis, on a un beau projet. Une belle fin de saison. C’est assez clair dans mon parcours. J’essaie de ne pas brûler les étapes, de me fixer sur ma progression. Plus je vais progresser, plus je vais monter. Je suis vraiment axé sur ça. » Un souci en moins pour le nouveau président Stéphane Martin.