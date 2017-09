FCGB : De Jong ou De Préville, Gourvennec n'a jamais hésité

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Dans les ultimes moments du mercato estival, les Girondins de Bordeaux ont signé un très joli coup en recrutant Nicolas De Préville au LOSC. Pour moins de 10ME, le club au scapulaire a récupéré un attaquant habitué aux joutes de la Ligue 1 et qui fait l’unanimité depuis plusieurs saisons maintenant. Le coach des Girondins, Jocelyn Gourvennec, souhaitait particulièrement accueillir l’ancien buteur de Reims. C’est pour cela qu’il a notamment refusé la venue de Luuk De Jong (PSV Eindhoven), privilégiant le profil de Nicolas De Préville.

« Quand je regarde Naples jouer, par exemple, ça me plaît énormément. Je vois des joueurs dynamiques, mobiles, dribbleurs, vifs et qui ne mesurent pas plus de 1,72 m. On peut toujours choisir une pointe plus grande, ce sont des choix. Mais le recrutement qui a été fait ce n'est pas un cadeau fait à l'entraîneur. Le but, c'est d'avoir une meilleure équipe » a avoué dans L’Equipe l’ancien coach de Guingamp, admiratif devant le jeu de Naples, et qui qui dispose désormais d’une attaque qui a fière allure avec Malcom, De Préville et Kamano (ou Cafu). A défaut d’avoir Mertens, Insigne et Callejon, cela peut faire bien des dégâts en Ligue 1.