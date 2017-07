FCGB : Bordeaux cible un ancien du PSG au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Bundesliga, PSG.

En quête d'un nouveau milieu défensif au cours de ce mercato d'été, Bordeaux multiplie les pistes pour trouver son bonheur, surtout que « les dirigeants souhaitent finaliser les dossiers, pour avoir un groupe au complet, avant le départ en stage » le 21 juillet prochain. Si Javi Garcia (Zénith) semble la piste la plus chaude, mais aussi la plus compliquée, les Girondins ciblent aussi Nampalys Mendy (Leicester), et dans une moindre mesure Otavio (Atletico Paranaense).

Mais ce n'est pas tout. Selon L'Equipe, le club au scapulaire est effectivement en course pour s'attacher les services de Benjamin Stambouli. Après une saison mitigée du côté de Schalke 04, l'ancien Parisien pourrait être intéressé par le projet bordelais. Le FCGB a en tout cas « pris des renseignements sur sa situation » dans l'optique d'un transfert au cours des prochains jours.