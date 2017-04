FCGB : Bordeaux a une occasion en or de récupérer Khazri

Dans : Bordeaux, Mercato.

Comme beaucoup d’autres avant lui, le milieu offensif de Sunderland Wahbi Khazri (26 ans) voit son rêve anglais se transformer en cauchemar.

Car en quittant les Girondins de Bordeaux en janvier 2016, l’international tunisien n’imaginait pas les Black Cats se retrouver en deuxième division. C’est pourtant le scénario qui se profile pour la lanterne rouge de Premier League, à 12 points du premier non relégable. Et comme si cela ne suffisait pas, Khazri est loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de son manager David Moyes.

Sans surprise, on apprend donc que l’ancien Bastiais envisage un départ cet été, lui qui ne manquerait pas de prétendants. Selon le journaliste espagnol Guillermo Bullón, le natif d’Ajaccio serait convoité par l’Espanyol Barcelone et le Betis Séville de l’autre côté des Pyrénées. Et suivi par le Stade Rennais ainsi que son ancien club Bordeaux dans l’Hexagone. Rappelons que Khazri avait été vendu pour 11 M€, ce qui implique que Sunderland ne bradera pas son joueur.