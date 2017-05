Bordeaux : Le meilleur buteur des Girondins prépare ses valises

Dans : Bordeaux, Mercato.

Remplaçant de luxe sous le maillot des Girondins cette saison, Diego Rolan envisage clairement de quitter Bordeaux lors de l'été prochain.

Cadre du club marine et blanc depuis son arrivée en 2013 en provenance du Defensor SC, Diego Rolan vit une période compliquée à Bordeaux. Meilleur buteur du club scapulaire en Ligue 1 avec huit réalisations en 27 matchs, mais que 17 en tant que titulaire, l'attaquant uruguayen n'est plus que le quatrième homme en attaque, derrière la triplette Kamano - Laborde - Malcom. Déçu par un manque de considération de la part de Jocelyn Gourvennec, Rolan ne cache plus du tout ses envies d'ailleurs alors qu'il n'a plus marqué depuis le mois de mars et que son équipe est en course pour se qualifier en Coupe d’Europe.

« Je suis à Bordeaux depuis maintenant longtemps, j'ai un contrat, j'y suis bien, je pense surtout à gagner des matchs d'ici la fin de saison et on verra après. Mais cet été, s'il y a des opportunités de partir, pourquoi pas », a lâché, dans les colonnes de Sud Ouest, Rolan, qui à 24 ans, et malgré un contrat qui court jusqu'en 2018, ne lie plus du tout son avenir du côté de Bordeaux.