Bordeaux : Carrasso était vraiment prêt à tout pour rester

En fin de contrat à l'issue de cette saison, Cédric Carrasso a bien du mal à digérer la décision des Girondins de Bordeaux sur son cas.

Auteur d'une saison plus que convenable sous le maillot marine et blanc et toujours titulaire malgré la présence des jeunes Prior et Bernardoni, Cédric Carrasso devrait pourtant quitter son club de cœur cet été. Arrivé à Bordeaux en 2009, le portier de 35 ans se dirige donc vers une sortie par la petite porte. Déçu par un manque de considération et un rejet de la part de sa nouvelle direction, Carrasso ne devrait donc pas réaliser son rêve de finir sa carrière à Bordeaux. Et ça, ça lui fait très mal...

« C'est un sujet délicat. C'est vrai que la direction n'annonce rien, il faut savoir le gérer parce que dans ma situation, avec la fin de saison qu'il y a, plus d'un se serait effondré. Moi, au contraire, ça me fait monter. Tu te dis que tu es performant, tu te bats pour rendre le club européen, j'ai trouvé ça injuste de dire "ok tu vas tout faire pour rendre le club européen et tu as une bonne part du gateau qui te revient, mais tu ne la joueras pas, quoi qu'il arrive". C'est devenu un feuilleton qui me fait rire. Ça me dérange plus pour ma famille, pour les supporters. Je pense qu'ils vivraient mal de faire ce match de Marseille comme si de rien n'était, et qu'on leur explique dans deux semaines que je m'en vais et qu'on a même pas pu se dire au revoir. Si ça se passe comme ça, c'est dommage pour tout le monde. Finir à Bordeaux ? Depuis le départ, c'était prévu comme ça dans ma tête. J'ai proposé toutes les solutions possibles. J'étais prêt à encadrer le nouveau gardien. Et à la suite de ça, en faisant entraîneur des gardiens. Costil ? Si ils pensent que c'est un meilleur rendement, ok. S'ils pensent que ça apportera quelque chose aux Girondins, c'est normal. Après il faudra que le prochain gardien soit excellent et qu'il ne se blesse jamais », a lancé, sur le Canal Football Club, l'actuel gardien de Bordeaux, qui s'est ensuite confié sur son avenir.

« Je me sens capable de jouer, je le montre. J'ai voulu le montrer ici, je pense qu'ailleurs ils seront aussi contents de me récupérer. Je suis même prêt à être numéro 2 dans un club beaucoup plus costaud, mais je privilégierais de jouer. Il y a pas mal de propositions, dire que c'est fait avec Montpellier ou une autre équipe, c'est faux. Je verrai ça à la fin. L'OM ? J'ai passé de super moments là-bas. Je connais le club et je sais qu'ils ont d'autres priorités. Et j'ai beaucoup donné là-bas, l'histoire a fait que je n'y retournerais pas », a avoué Carrasso, qui refuse donc un retour à Marseille tout en privilégiant un plus petit club, où il pourrait à nouveau se sentir important.