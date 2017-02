SCO : Angers a serré les fesses jusqu'au bout

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin (coach du SCO Angers après la victoire contre Nancy) : « Sur ces matches-là, on retient d'abord la victoire. C'est le résultat le plus important. Je pense que le match doit être fini à la mi-temps. On ouvre le score rapidement, on a été bons dans les approches mais on a manqué d'efficacité pour prendre le large. Et, comme souvent, tant que le score n'est pas définitivement scellé, l'équipe adverse croit en son étoile. Je nous ai trouvés un peu émoussés sur cette deuxième mi-temps. C'était sans doute le contrecoup, l'effet à retardement sur le plan physique des derniers matches. Mais ce coup de moins bien est lié aussi à Nancy. En deuxième mi-temps, ils ont joué plus haut : c'était du coup pour coup. Il y avait du rythme, de l'intensité, des duels. Ce fut un match crispant jusqu'à la fin, mais ça n'en rend le dénouement que meilleur. Ça fait deux matches de suite qu'on ne prend pas de but à domicile ».