SCO : Bernardoni à Angers jusqu'en 2024

Dans : SCO.

Le SCO Angers a officialisé ce lundi soir la signature de Paul Bernardoni pour les quatre prochaines saisons.

« Angers SCO est très heureux d’annoncer l’arrivée du gardien international Espoirs français Paul Bernardoni à compter du 1er juillet. L’ex-Nîmois paraphera un contrat de 4 ans. Lancé dans le football professionnel par l’ESTAC, avec laquelle il est champion de France de Ligue 2 dès sa première saison, en 2015, le natif d’Évry devient rapidement une référence à son poste. Il enchaîne les sélections en équipes de France Espoirs, de U 17 à U 19, où il enrichit son palmarès en remportant l’EURO 2016. Il connaît l’année suivante deux expériences de titulaire en Coupe du monde, face au Viêtnam et à la Nouvelle-Zélande, où il n’encaisse aucun but. Paul Bernardoni continue d’impressionner également en club puisque, prêté par Bordeaux, il est élu aux trophées UNFP meilleur gardien de Ligue 2 en 2018 avec le Clermont Foot. Vient alors pour lui le moment de s’imposer en Ligue 1. Il profite d’un nouveau prêt des Girondins pour faire les beaux jours du Nîmes Olympique, le club du Gard lui donnant un poste de titulaire régulier. Il dispute d’ailleurs, en championnat, l’intégralité de la saison 2018-2019. Saison réussie : à l’instar du SCO lors de son retour en Ligue 1 en 2015-2016, les Crocos terminent neuvièmes. La saison dernière, toujours avec le Nîmes Olympique, Paul Bernardoni dispute 25 rencontres. A compter du 1er juillet s’ouvrira donc une nouvelle page de son parcours déjà riche, page qu’il a choisie d’écrire en Anjou. Sa personnalité et les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers Antonin Bobichon, Sada Thioub ou bien encore Rachid Alioui, faciliteront son intégration ! Le Club se réjouit de sa venue et lui souhaite de belles réussites avec Angers SCO ! », ont indiqué les dirigeants angevins dans un communiqué.