Mohamed Salah : Le PSG, le Barça et le Real sont d’accord

Mohamed Salah pour zéro euro, cela aurait fait rêver bien du monde il y a quelques années. Selon les informations d'ESPN, c'est le calme plat chez les grands d'Europe pour l'Egyptien.

Ça ne se bouscule par pour Mohamed Salah en Europe

Un match qui pourrait représenter une opposition contre son futur club. Selon les révélations d’ESPN, le PSG a étudié la possibilité de le recruter cet été. Ils sont quatre clubs européens à avoir étudié son profil pour s’offrir les services du Pharaon. Si ce dernier est annoncé avec insistance en Arabie saoudite, où les principaux clubs ont tous le même propriétaire, un dernier contrat en Europe n’est pas inconcevable pour le joueur de 33 ans.

Voir Mohamed Salah continuer en Premier League est inconcevable après tant d’années passées à Liverpool. En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone apprécient son profil mais le club catalan priorise Marcus Rashford. Surtout, un certain Lamine Yamal occupe la place préférée de l’Egyptien, qui devrait alors se contenter d’un rôle de remplaçant. Au Real, la recherche d’un joueur d’expérience sur le côté droit de l’attaque a du sens en revanche. Faire venir une star de plus de 30 ans reste rare à Madrid, et cela pourrait provoquer une guerre des égos encore plus importante avec Mbappé et Vinicius. Beaucoup de soucis donc en perspective.

ESPN révèle que le club européen le plus chaud serait plutôt Galatasaray, qui ne se refuse rien ces derniers mois pour aller chercher des recrues de prestige. Après Mauro Icardi, Victor Osimhen et Leroy Sané, le club d’Istanbul pourrait encore surprendre avec un transfert de prestige.

Enfin, selon les informations de Julien Laurens, si Nasser Al-Khelaïfi a toujours apprécié l’Egyptien, le faire venir dans la capitale française ne colle plus vraiment à la politique du PSG. Ni en ce qui concerne l’âge de ses joueurs, ni en ce qui concerne sa grille salariale. La volonté n’est pas de faire venir une star mondiale sur le déclin, aussi talentueuse soit-elle. De quoi rendre compliqué un avenir en Europe pour Mohamed Salah, surtout si la Premier League, les principaux clubs de Liga et le PSG ne sont pas plus intéressés que cela par le Pharaon.