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Mohamed Salah : Le PSG, le Barça et le Real sont d’accord

Mercato27 mars , 7:30
parGuillaume Conte
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Mohamed Salah pour zéro euro, cela aurait fait rêver bien du monde il y a quelques années. Selon les informations d'ESPN, c'est le calme plat chez les grands d'Europe pour l'Egyptien.
Mohamed Salah a mis un terme au suspense et a annoncé son départ de Liverpool à l’issue de la saison. Son contrat expirant, après sa prolongation l’an dernier, il a décidé de mettre un terme à son aventure chez les Reds et de profiter à fond de ses derniers mois sous le maillot de Liverpool. Nul doute que l’Egyptien sera dignement salué par le Kop dans les prochaines semaines. En attendant, il y a une saison à finir avec notamment une énorme double confrontation face au PSG le mois prochain, en quart de finale de la Ligue des Champions.

Ça ne se bouscule par pour Mohamed Salah en Europe

Un match qui pourrait représenter une opposition contre son futur club. Selon les révélations d’ESPN, le PSG a étudié la possibilité de le recruter cet été. Ils sont quatre clubs européens à avoir étudié son profil pour s’offrir les services du Pharaon. Si ce dernier est annoncé avec insistance en Arabie saoudite, où les principaux clubs ont tous le même propriétaire, un dernier contrat en Europe n’est pas inconcevable pour le joueur de 33 ans.
Voir Mohamed Salah continuer en Premier League est inconcevable après tant d’années passées à Liverpool. En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone apprécient son profil mais le club catalan priorise Marcus Rashford. Surtout, un certain Lamine Yamal occupe la place préférée de l’Egyptien, qui devrait alors se contenter d’un rôle de remplaçant. Au Real, la recherche d’un joueur d’expérience sur le côté droit de l’attaque a du sens en revanche. Faire venir une star de plus de 30 ans reste rare à Madrid, et cela pourrait provoquer une guerre des égos encore plus importante avec Mbappé et Vinicius. Beaucoup de soucis donc en perspective.
ESPN révèle que le club européen le plus chaud serait plutôt Galatasaray, qui ne se refuse rien ces derniers mois pour aller chercher des recrues de prestige. Après Mauro Icardi, Victor Osimhen et Leroy Sané, le club d’Istanbul pourrait encore surprendre avec un transfert de prestige.
Enfin, selon les informations de Julien Laurens, si Nasser Al-Khelaïfi a toujours apprécié l’Egyptien, le faire venir dans la capitale française ne colle plus vraiment à la politique du PSG. Ni en ce qui concerne l’âge de ses joueurs, ni en ce qui concerne sa grille salariale. La volonté n’est pas de faire venir une star mondiale sur le déclin, aussi talentueuse soit-elle. De quoi rendre compliqué un avenir en Europe pour Mohamed Salah, surtout si la Premier League, les principaux clubs de Liga et le PSG ne sont pas plus intéressés que cela par le Pharaon.

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Faut arrêter. Lyon a perdu ses meilleurs joueurs, a failli être en faillite, descendre en ligue 2 et alors qu’ils sont quatrième on vient parler de catastrophe. Pour eux la saison est déjà réussie et une qualification en LDC serait un exploit inattendu.

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Je suis pas journaliste et ne prétend pas l'être, je ne sais pas où tu vas chercher ça? Hojbjerg en rajoute? oui. C'est le pire simulateur? non. C'est pas parce que tu as décidé qu'on était incapable d'être objectif que c'est vrai. Tu dis "le pire". Objectivement, c'est faux. C'est comme Aulas, ceux qui le détestaient, auraient adoré l'avoir chez eux.

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

On est encore 5eme suite a la réforme, qui d une permet à la France d avoir un representant supplémentaire avec cette 4eme place en LDC et aussi par le PSG qui en gagnant plus d une fois la CdF a rajouter une autre place cette fois ci en EL donc potentiellement 7 places en CE Tu remets les même critères qu il y a 15ans et ça ferait longtemps qu on l aurait perdu cette 5eme place !!!

OM : Hojbjerg fait ses valises

Tu le caches bien.

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je suis loin d'etre un haineux de marseille

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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3
O. Marseille
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4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
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Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
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16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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