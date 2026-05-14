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L'OM et l'ASSE se disputent le crack Mohamed Coulibaly

OM14 mai , 8:20
parCorentin Facy
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L’OM et l’AS Saint-Etienne ne savent pas encore s’ils se croiseront en Ligue 1 la saison prochaine. En revanche, il est certain que les deux clubs se disputeront quelques batailles sur le marché des transferts.
Troisième de Ligue 2 au terme d’une saison 2025-2026 terriblement frustrante, l’AS Saint-Etienne va devoir batailler pour valider son ticket en Ligue 1. Les hommes de Philippe Montanier devront battre Rodez puis Nice, Auxerre ou Le Havre, afin de remonter dans l’élite. Avec un retour en Ligue 1, le mercato de l’ASSE serait logiquement plus ambitieux. La preuve, le club forézien est en concurrence avec des clubs du calibre de l’Olympique de Marseille dans certains dossiers. Selon les informations du site Africafoot, l’ASSE et l’OM sont très intéressés par Mohamed Coulibaly, défenseur central de 17 ans qui n’a pas encore signé professionnel avec l’AJ Auxerre.

L'OM et l'ASSE en concurrence avec l'Atlético

Après un excellent début de saison en U19 National, le défenseur bourguignon a poursuivi sa progression en National 3 avec l’équipe réserve de l’AJA. Malgré son jeune âge, Coulibaly a répondu aux attentes à tel point que son club s’est empressé de lui soumettre une offre de premier contrat professionnel. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties, une brèche dans laquelle tentent de s’immiscer l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille. Les deux clubs sont très intéressés par l’idée de chiper Mohamed Coulibaly à Auxerre avec une signature pour zéro euro.
Dans ce dossier, les deux clubs français sont confrontés à une concurrence démentielle puisque l’Atlético de Madrid, demi-finaliste de la Ligue des Champions, est également sur les rangs. La cellule de recrutement des Colchoneros a flashé sur le joueur de l’AJA et l’actuel 4e de Liga pourrait donc dégainer une offre rapidement. Reste à savoir quel projet aura les faveurs de Mohamed Coulibaly dans les semaines à venir. Une chose est en tout cas certaine, Auxerre va devoir réaliser un sacré tour de magie pour conserver sa pépite de 17 ans au vu de l’identité des clubs intéressés.
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Mais que va t-on faire maintenant face à ce vilain John Textor ? Je viens d'apprendre que c'est lui qui serait aussi responsable de l'augmentation du prix de l'Essence. 😭😭😭 Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en prison !?

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