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Mohamed Salah

Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool

Premier League24 mars , 20:02
parMehdi Lunay
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Après 9 années passées à Liverpool, Mohamed Salah va changer d'air l'été prochain. L'attaquant égyptien a annoncé la nouvelle dans une vidéo sur ses réseaux sociaux ce mardi soir. Avec les Reds, Salah a déjà inscrit 256 buts en 435 matchs. Il a remporté deux fois la Premier League (2020, 2025) et une fois la Ligue des champions (2019).
« Salut, tout le monde. Malheureusement, le jour est arrivé. C’est la première partie de mes adieux. Je vais quitter Liverpool à la fin de la saison. Je voudrais commencer par dire que je n’imaginais pas à quel point ce club est attachant, cette ville, les gens. Qu’ils deviendraient une partie de ma vie. Liverpool, ce n’est pas seulement un club de football. C’est une passion, une histoire, un esprit. [….] Merci pour tout. Grâce à vous, je ne marcherai plus seul », a t-il indiqué notamment.
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L'OL volé de 2,1 points cette saison selon des arbitres

Bonjour cher joekidd, deja je te remercie pour le respect et le contenu de ton commentaire. Fan de l'OL je regrade également tous les matchs du PSG. Pour répondre aux faits de jeu contre le PSG : Sur WZE je ne nierai pas que Tagliafico fais une intervention mal maitrisé, péno possible mais pas rouge. Concernant Mata sur Mayulu je vais être catégorique le contact n'est pas suffisament appuyé de Mata pour que Mayulu obtienent un penalty. Sur les faits de jeu contre Lyon : Sur Tessman c'est trop litigieux et que le but ne soit pas validé n'est pas un scandale en revenche dans le sens inverse pas sur que le but aurait été validé pour Lyon. Réponse commune pour Zabarnyi et Lee : Je n'ai pas la prétention de connaitre toutes les regles ainsi que leur applications en revanche je regarde une moyenne 4 matchs par semaine depuis plus de 10 ans qui me confère une base de donnée et de jurisprudence sur les décisions arbitrales sur une grande diversités d'actions dans dans le football. Donc autant te dire que les élécubration d'arbitres incapables de reconnaitre leurs erreurs et qui te sorte l'argument de "l'interprétation" me fais doucement rire. Ma position sur les erreurs arbitrales commises par les hommes en jaune sur le terrains sont qu'elles sont compréhensibles et excusables au vu de l'intensité et du nombres de situations litigieuses au cours d'un match. En revanche à l'ère de l'arbitrage vidéo il m'est intolérable de voir autant de bévues dans des décisions qui la plupart du temps ne souffre d'aucune zone grise. Si tu as vu tous les matchs de Lyon cette saison je te met au défi de me trouver de mauvaise foi dans les justifications de mes démonstrations sur les erreurs , nombreuses erreurs en défaveur de Lyon cette saison. Cordialement,

L'OL volé de 2,1 points cette saison selon des arbitres

tu devrais regarder car au final vous aussi vous auriez des points en plus

L'OL volé de 2,1 points cette saison selon des arbitres

y a justement toutes states sur le lien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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