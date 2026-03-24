Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool

L'OL volé de 2,1 points cette saison selon des arbitres

Bonjour cher joekidd, deja je te remercie pour le respect et le contenu de ton commentaire. Fan de l'OL je regrade également tous les matchs du PSG. Pour répondre aux faits de jeu contre le PSG : Sur WZE je ne nierai pas que Tagliafico fais une intervention mal maitrisé, péno possible mais pas rouge. Concernant Mata sur Mayulu je vais être catégorique le contact n'est pas suffisament appuyé de Mata pour que Mayulu obtienent un penalty. Sur les faits de jeu contre Lyon : Sur Tessman c'est trop litigieux et que le but ne soit pas validé n'est pas un scandale en revenche dans le sens inverse pas sur que le but aurait été validé pour Lyon. Réponse commune pour Zabarnyi et Lee : Je n'ai pas la prétention de connaitre toutes les regles ainsi que leur applications en revanche je regarde une moyenne 4 matchs par semaine depuis plus de 10 ans qui me confère une base de donnée et de jurisprudence sur les décisions arbitrales sur une grande diversités d'actions dans dans le football. Donc autant te dire que les élécubration d'arbitres incapables de reconnaitre leurs erreurs et qui te sorte l'argument de "l'interprétation" me fais doucement rire. Ma position sur les erreurs arbitrales commises par les hommes en jaune sur le terrains sont qu'elles sont compréhensibles et excusables au vu de l'intensité et du nombres de situations litigieuses au cours d'un match. En revanche à l'ère de l'arbitrage vidéo il m'est intolérable de voir autant de bévues dans des décisions qui la plupart du temps ne souffre d'aucune zone grise. Si tu as vu tous les matchs de Lyon cette saison je te met au défi de me trouver de mauvaise foi dans les justifications de mes démonstrations sur les erreurs , nombreuses erreurs en défaveur de Lyon cette saison. Cordialement,