L'OM lui vole Lorenzi, Nice contre-attaque en justice !

L’OM a décidé de miser sur Grégory Lorenzi, sur le départ du Stade Brestois, pour remplacer Medhi Benatia. Une signature qui rend fou l’OGC Nice, qui pensait avoir finalisé l’arrivée du directeur sportif de 42 ans.

L’Olympique de Marseille version Stéphane Richard n’a pas mis longtemps avant de trouver son nouvel homme fort du sportif. Le départ de Medhi Benatia sera acté à la fin de la semaine, après le match entre l’OM et le Stade Rennais dimanche lors de la 34e journée de Ligue 1 . Et pour lui succéder, le club phocéen a fait le choix de miser sur le savoir-faire de Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois depuis 10 ans. Le Corse va quitter la Bretagne et tenter sa chance dans un club d’une dimension supérieure à Marseille, dans un contexte difficile avec de très grosses contraintes économiques.

Son arrivée représente une belle affaire pour l’OM, qui met la main sur un bâtisseur et un travailleur de l’ombre, lequel était fortement pressenti pour prendre la suite de Florian Maurice à Nice. Tout était bouclé ou presque entre Grégory Lorenzi et les Aiglons, avant que le dirigeant brestois change finalement d’avis. Ce qui a mis le Gym en furie comme le révèle Nice-Matin dans son édition du jour. Selon le quotidien régional, Grégory Lorenzi avait paraphé un document attestant son engagement en faveur de l’OGC Nice en cas de maintien (qui n’est toujours pas assuré à l’aube de la 34e journée de Ligue 1).

Nice furieux contre Grégory Lorenzi

Les dirigeants du Gym ont par conséquent l’intention de faire valoir ce document par la voie juridique dès lors que l’incertitude du maintien sera dégagée. L’idée n’est évidemment pas de contraindre Grégory Lorenzi à signer à l’OGC Nice s’il n’en a plus envie et s’il privilégie le projet de l’Olympique de Marseille. En revanche, on peut imaginer que le club azuréen demandera une compensation financière pour ce qui peut être perçu comme un préjudice, dans le cas où le dirigeant de 42 ans avait bien paraphé un document en vue de sa future signature du côté de l’Allianz Riviera.

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Cela ne devrait pas changer grand-chose pour l’OM qui de son côté, tient bien le successeur de Medhi Benatia à la direction sportive du club. En Provence, la première mission de Grégory Lorenzi sera d’envergure : trouver le futur entraîneur du club, qui sera amené à prendre la place d’Habib Beye, dont le départ est presque certain.