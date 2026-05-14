L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé

Le Progrès s'est penché ce jeudi sur l'information du Telegraph, qui évoquait des sanctions contre l'OL pour le non-respect de ses engagements financiers. Une fake-news possiblement signée John Textor selon le journal, pour qui l'OM ou le 5e de Ligue 1 ne sera pas le grand gagnant d'une exclusion de l'OL.

Ces derniers temps, il ne se passe pas un jour sans que l’Olympique Lyonnais ne voit des informations sur sa santé financière tomber. Entre les rumeurs sur son rachat, les comptes dévoilées du premier semestre, les déclarations de John Textor sur sa mise à l’écart, et l’avenir incertain devant les instances économiques, l’OL ne sait plus où donner de la tête. La presse anglaise en a rajouté une couche ces dernières heures en affirmant que l’UEFA risquait de taper fort sur le club rhodanien pour une infraction commise dans le protocole d’accord signé avec l’instance européenne.

Textor et ses relais anglais à la manoeuvre ?

En 2025, pour la mauvaise tenue financière, l’OL avait été sanctionné d’une amende de 12,5 ME et des engagements financiers. Le Telegraph a affirmé ce mercredi que l’importante injection de fonds promise n’a pas eu lieu, ce qui motivera des sanctions de la part de l’UEFA.

Mais les dernières publications financières font bien état d’une somme de 87 millions d’euros versée en correspondance aux exigences de l’UEFA. L’OL n’a donc non seulement rien à craindre de ce côté-là, mais Le Progrès s’est penché sur la question et soupçonne clairement John Textor d’être derrière cette fake-news. « Ce dernier a souvent bénéficié de relais outre-Manche pour diffuser ses éléments de communication. Rappelez-vous la manière dont il tentait de rassurer les marchés ou investisseurs, notamment la liste des nombreux clubs qu’il souhaitait acquérir… Qu’un tabloïd comme The Telegraph, peu porté sur l’OL et la Ligue 1 en général, se trouve soudainement une passion pour ces sujets est d’autant plus suspect », laisse entendre le quotidien régional, sans pitié avec les manipulations de John Textor.