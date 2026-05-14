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L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé

OL14 mai , 10:00
parGuillaume Conte
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Le Progrès s'est penché ce jeudi sur l'information du Telegraph, qui évoquait des sanctions contre l'OL pour le non-respect de ses engagements financiers. Une fake-news possiblement signée John Textor selon le journal, pour qui l'OM ou le 5e de Ligue 1 ne sera pas le grand gagnant d'une exclusion de l'OL.
Ces derniers temps, il ne se passe pas un jour sans que l’Olympique Lyonnais ne voit des informations sur sa santé financière tomber. Entre les rumeurs sur son rachat, les comptes dévoilées du premier semestre, les déclarations de John Textor sur sa mise à l’écart, et l’avenir incertain devant les instances économiques, l’OL ne sait plus où donner de la tête. La presse anglaise en a rajouté une couche ces dernières heures en affirmant que l’UEFA risquait de taper fort sur le club rhodanien pour une infraction commise dans le protocole d’accord signé avec l’instance européenne.

Textor et ses relais anglais à la manoeuvre ?

En 2025, pour la mauvaise tenue financière, l’OL avait été sanctionné d’une amende de 12,5 ME et des engagements financiers. Le Telegraph a affirmé ce mercredi que l’importante injection de fonds promise n’a pas eu lieu, ce qui motivera des sanctions de la part de l’UEFA.
Mais les dernières publications financières font bien état d’une somme de 87 millions d’euros versée en correspondance aux exigences de l’UEFA. L’OL n’a donc non seulement rien à craindre de ce côté-là, mais Le Progrès s’est penché sur la question et soupçonne clairement John Textor d’être derrière cette fake-news. « Ce dernier a souvent bénéficié de relais outre-Manche pour diffuser ses éléments de communication. Rappelez-vous la manière dont il tentait de rassurer les marchés ou investisseurs, notamment la liste des nombreux clubs qu’il souhaitait acquérir… Qu’un tabloïd comme The Telegraph, peu porté sur l’OL et la Ligue 1 en général, se trouve soudainement une passion pour ces sujets est d’autant plus suspect », laisse entendre le quotidien régional, sans pitié avec les manipulations de John Textor.
Les supporters lyonnais peuvent donc être rassurés, même si cela n’empêchera pas l’UEFA et la DNCG de se pencher sérieusement sur les comptes lyonnais, qui restent très mauvais malgré l’amélioration et le respect des promesses. L’OL ne sera donc pas éjecté des Coupes d’Europe, et l’OM ne récupèrera pas une éventuelle place en Ligue des Champions si jamais cela devait être le cas. Dans la journée de mercredi, des suiveurs du club provençal avaient en effet laissé entendre que, si l’OL était viré par l’UEFA, le 5e de Ligue 1 pourrait donc être qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Une place que peut toujours atteindre Marseille en cas de victoire sur Rennes ce dimanche. L'illusion n'aura à priori pas duré plus de 24 heures.
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L'OL n'a jamais été en difficulté que ce soit avec l'UEFA ou avec La Ligue 1. Et pourtant... beaucoup ici ont gobé cette info venant de nulle part. ^^ Pire... il est où... le vilain Textor responsable de tout ça !? Mdr

L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé

Mais que va t-on faire maintenant face à ce vilain John Textor ? Je viens d'apprendre que c'est lui qui serait aussi responsable de l'augmentation du prix de l'Essence. 😭😭😭 Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en prison !?

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Très peu l'ont sauf les très grands coachs des 4-5 clubs qui dominent l'Europe

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Arrête de parler de textor. Tu dois être le seul sur terre à le défendre après ces chiens et son poisson rouge

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