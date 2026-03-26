L'ASSE recrute son futur gardien en Ligue 1, c'est du lourd

Les gouts et les couleurs ? mais là les gouts et quand on connait le prix de ces fringues ???
Greenwood est un bon joueur, mais sa mentalité ne semble pas compatible avec les exigences de Luis Enrique sur un terrain. Dans tous les cas, je ne le vois pas signer a Paris, l'OM ne le ferait pas par peur de créer un tsunami chez ses supporters. Il trouvera preneur en Espagne ou en Angleterre cet été
Pas mal ton pseudo. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un... Sans doute une coïncidence. ^^
Chacun fait comme il veut pas s'habiller, mais... on a l'impression d'assister à un défilé de mode (de mauvais goût) a chaque fois où le truc serait de pousser a chaque fois plus loin dans l'originalité. Il n'y a rien de naturel dans ces arrivées. Au final ils ont l'air ridicule et par conséquent donnent une mauvaise image de l'EDF. Il faudrait un dresscode car c'est l'image de l'EDF et pas que la leur
Que cela soit beau ou pas, a chacun de se faire une opinion, je ne fais pas autorité en l'espèce. Par contre ça devient d'un ridicule, c'est un défilé de mode au lieu d'etre une arrivée. Les rugby man sont bien plus respectueux, Je pense que cela participe à la désaffection de la poplation française pour cette équipe malgré son talent indéniable.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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