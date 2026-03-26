ICONSPORT_361919_0365
Hervé Koffi

L'ASSE recrute son futur gardien en Ligue 1, c'est du lourd

ASSE26 mars , 9:00
parMehdi Lunay
0
En grande forme en 2026, l'AS Saint-Etienne fonce vers la Ligue 1. Les Verts préparent déjà la montée au rayon transferts. Ils s'intéressent notamment à l'un des meilleurs gardiens de l'élite pour remplacer Gautier Larsonneur.
Depuis la nomination de Philippe Montanier au poste d'entraîneur, l'AS Saint-Etienne est inarrêtable en Ligue 2. Les Verts viennent d'enregistrer 6 victoires et un match nul sur les 7 derniers matchs. Deuxièmes du classement, ils sont bien partis pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Cette excellente dynamique sportive est une aubaine pour les recruteurs stéphanois. Confiants sur la montée, ils peuvent déjà se pencher sur les futurs transferts estivaux. Leur première préoccupation concerne le poste de gardien de but.

Hervé Koffi dans le viseur de l'ASSE

Souvent fébrile, Gautier Larsonneur devra être remplacé dans le futur. Le portier avait d'ailleurs énormément souffert en Ligue 1 en 2024-2025, encaissant 77 buts en 34 matchs pour 5 clean-sheets seulement. Cela avait occasionné la relégation express de son club. Saint-Etienne est en quête d'un gardien plus performant et expérimenté. Selon le site Jeunes Footeux, les Verts jettent leur dévolu sur Hervé Koffi. Le Burkinabé réalise une grande saison à Angers, ce qui le place parmi les références au poste en L1.
Néanmoins, le dossier n'est pas si simple à finaliser. Koffi appartient à Lens qui l'a prêté sans option d'achat au SCO. Numéro 2 chez les Sang et Or, il deviendra titulaire si Robin Risser est transféré l'été prochain. Dans ce cas précis, Lens bloquera tout départ de son portier burkinabé. Par contre, si Risser est conservé par le Racing, rien ne s'opposera à un départ de Koffi pour Saint-Etienne. Les Verts pourraient même le récupérer pour quelques millions d'euros seulement.
K. Koffi

K. Koffi

Burkina FasoBurkina Faso Âge 29 Gardien

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs23
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Alberto Costa ICONSPORT_273079_0060
PSG

La nouvelle star portugaise à 65 ME envoyée au PSG

ICONSPORT_350201_0194
Coupe d'Europe

40 jours plus tard, l’UEFA n’a pas tranché pour Prestianni

Olise ICONSPORT_362735_0073
Equipe de France

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

ICONSPORT_272971_0171
OL

Le staff médical coûte très cher à l’OL

Fil Info

26 mars , 12:00
La nouvelle star portugaise à 65 ME envoyée au PSG
26 mars , 11:40
40 jours plus tard, l’UEFA n’a pas tranché pour Prestianni
26 mars , 11:20
EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français
26 mars , 11:00
Le staff médical coûte très cher à l’OL
26 mars , 10:30
OM : Greenwood prend un gros stop du PSG
26 mars , 10:00
PSG : Paris prêt à « tout miser » sur Yan Diomandé
26 mars , 9:30
Vinicius s’éloigne et fait paniquer le Real
26 mars , 9:04
Qualif : Les 10 matchs décisifs de ce jeudi
26 mars , 8:40
OL : Il quitte déjà Lyon et choisit sa destination

Derniers commentaires

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Les gouts et les couleurs ? mais là les gouts et quand on connait le prix de ces fringues ???

OM : Greenwood prend un gros stop du PSG

Greenwood est un bon joueur, mais sa mentalité ne semble pas compatible avec les exigences de Luis Enrique sur un terrain. Dans tous les cas, je ne le vois pas signer a Paris, l'OM ne le ferait pas par peur de créer un tsunami chez ses supporters. Il trouvera preneur en Espagne ou en Angleterre cet été

L1 : La LFP sanctionne Tagliafico et Greenwood

Pas mal ton pseudo. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un... Sans doute une coïncidence. ^^

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Chacun fait comme il veut pas s'habiller, mais... on a l'impression d'assister à un défilé de mode (de mauvais goût) a chaque fois où le truc serait de pousser a chaque fois plus loin dans l'originalité. Il n'y a rien de naturel dans ces arrivées. Au final ils ont l'air ridicule et par conséquent donnent une mauvaise image de l'EDF. Il faudrait un dresscode car c'est l'image de l'EDF et pas que la leur

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Que cela soit beau ou pas, a chacun de se faire une opinion, je ne fais pas autorité en l'espèce. Par contre ça devient d'un ridicule, c'est un défilé de mode au lieu d'etre une arrivée. Les rugby man sont bien plus respectueux, Je pense que cela participe à la désaffection de la poplation française pour cette équipe malgré son talent indéniable.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading