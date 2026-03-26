L'ASSE recrute son futur gardien en Ligue 1, c'est du lourd

En grande forme en 2026, l'AS Saint-Etienne fonce vers la Ligue 1. Les Verts préparent déjà la montée au rayon transferts. Ils s'intéressent notamment à l'un des meilleurs gardiens de l'élite pour remplacer Gautier Larsonneur.

Depuis la nomination de Philippe Montanier au poste d'entraîneur, l' AS Saint-Etienne est inarrêtable en Ligue 2. Les Verts viennent d'enregistrer 6 victoires et un match nul sur les 7 derniers matchs. Deuxièmes du classement, ils sont bien partis pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Cette excellente dynamique sportive est une aubaine pour les recruteurs stéphanois. Confiants sur la montée, ils peuvent déjà se pencher sur les futurs transferts estivaux. Leur première préoccupation concerne le poste de gardien de but.

Hervé Koffi dans le viseur de l'ASSE

Souvent fébrile, Gautier Larsonneur devra être remplacé dans le futur. Le portier avait d'ailleurs énormément souffert en Ligue 1 en 2024-2025, encaissant 77 buts en 34 matchs pour 5 clean-sheets seulement. Cela avait occasionné la relégation express de son club. Saint-Etienne est en quête d'un gardien plus performant et expérimenté. Selon le site Jeunes Footeux, les Verts jettent leur dévolu sur Hervé Koffi. Le Burkinabé réalise une grande saison à Angers, ce qui le place parmi les références au poste en L1.

Néanmoins, le dossier n'est pas si simple à finaliser. Koffi appartient à Lens qui l'a prêté sans option d'achat au SCO. Numéro 2 chez les Sang et Or, il deviendra titulaire si Robin Risser est transféré l'été prochain. Dans ce cas précis, Lens bloquera tout départ de son portier burkinabé. Par contre, si Risser est conservé par le Racing, rien ne s'opposera à un départ de Koffi pour Saint-Etienne. Les Verts pourraient même le récupérer pour quelques millions d'euros seulement.