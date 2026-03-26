La nouvelle star portugaise à 65 ME envoyée au PSG

En quête d’une doublure à Achraf Hakimi pour la saison prochaine, le PSG a coché le nom d’Alberto Costa. L’intérêt pour le latéral droit du FC Porto se confirme, mais sa clause libératoire est élevée.

Cet été, le Paris Saint-Germain va lancer le grand chantier des latéraux. Pas question pour le club parisien de se séparer de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi, qui sont certainement les deux meilleurs joueurs du monde à leur poste actuellement. En revanche, il est urgent pour Luis Campos d’offrir à Luis Enrique des doublures fiables de haut niveau au Portugais et au Marocain. A gauche, Lucas Hernandez devrait faire ses valises. Le PSG aimerait recruter un joueur du même profil que Nuno Mendes, et le nom d’Alphonso Davies a été évoqué

Le PSG en pince pour Alberto Costa

A droite, l’idée est de replacer définitivement Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain et d’en finir avec le bricolage à la moindre absence d’Achraf Hakimi. C’est ainsi que selon le site TuttoJuve, le PSG a jeté son dévolu sur un ancien latéral turinois en la personne d’Alberto Costa. Depuis le début de la saison, l’international espoirs portugais de 22 ans brille au FC Porto, où il dispose d’une clause libératoire colossale de 65 millions d’euros. Très attentif aux nombreuses pépites du championnat portugais, Luis Campos est un grand fan du défenseur d’1m86 et a proposé son profil à Luis Enrique.

L’entraîneur espagnol connaît moins le joueur, mais ses caractéristiques lui plaisent. A l’instar d’Achraf Hakimi, le natif de Santo Tirso est un latéral très offensif, à tel point qu’il a déjà utilisé à quelques reprises comme milieu droit au FC Porto. Sous contrat avec les Dragons jusqu’en juin 2030, il ne sera pas simple à déloger du club présidé par André Villas-Boas. Même si sa valeur marchande est estimée à 15 millions d’euros, il faudra certainement lever sa clause libératoire à 65 millions d’euros pour obtenir sa signature.

Lire aussi Le PSG et Hakimi, sale rumeur venue de Madrid