Alberto Costa ICONSPORT_273079_0060

La nouvelle star portugaise à 65 ME envoyée au PSG

PSG26 mars , 12:00
parCorentin Facy
1
En quête d’une doublure à Achraf Hakimi pour la saison prochaine, le PSG a coché le nom d’Alberto Costa. L’intérêt pour le latéral droit du FC Porto se confirme, mais sa clause libératoire est élevée.
Cet été, le Paris Saint-Germain va lancer le grand chantier des latéraux. Pas question pour le club parisien de se séparer de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi, qui sont certainement les deux meilleurs joueurs du monde à leur poste actuellement. En revanche, il est urgent pour Luis Campos d’offrir à Luis Enrique des doublures fiables de haut niveau au Portugais et au Marocain. A gauche, Lucas Hernandez devrait faire ses valises. Le PSG aimerait recruter un joueur du même profil que Nuno Mendes, et le nom d’Alphonso Davies a été évoqué.

Le PSG en pince pour Alberto Costa 

A droite, l’idée est de replacer définitivement Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain et d’en finir avec le bricolage à la moindre absence d’Achraf Hakimi. C’est ainsi que selon le site TuttoJuve, le PSG a jeté son dévolu sur un ancien latéral turinois en la personne d’Alberto Costa. Depuis le début de la saison, l’international espoirs portugais de 22 ans brille au FC Porto, où il dispose d’une clause libératoire colossale de 65 millions d’euros. Très attentif aux nombreuses pépites du championnat portugais, Luis Campos est un grand fan du défenseur d’1m86 et a proposé son profil à Luis Enrique.
L’entraîneur espagnol connaît moins le joueur, mais ses caractéristiques lui plaisent. A l’instar d’Achraf Hakimi, le natif de Santo Tirso est un latéral très offensif, à tel point qu’il a déjà utilisé à quelques reprises comme milieu droit au FC Porto. Sous contrat avec les Dragons jusqu’en juin 2030, il ne sera pas simple à déloger du club présidé par André Villas-Boas. Même si sa valeur marchande est estimée à 15 millions d’euros, il faudra certainement lever sa clause libératoire à 65 millions d’euros pour obtenir sa signature.

Lire aussi

Le PSG et Hakimi, sale rumeur venue de MadridLe PSG et Hakimi, sale rumeur venue de Madrid
Autrement dit, le PSG n’aura pas d’autre choix que de surpayer Alberto Costa pour se l’offrir lors du prochain mercato. Titulaire indiscutable à Porto, le joueur acceptera-t-il de venir à Paris pour être la doublure d’un joueur quasiment intouchable en la personne d’Hakimi ? Là aussi, le PSG devra se montrer convaincant. Mais le champion d’Europe en titre a en tout cas identifié l’une de ses pistes les plus sexys dans l’optique du prochain mercato sur ce poste très difficile et concurrentiel de latéral droit.
1
Articles Recommandés
Matthieu Louis Jean ICONSPORT_362026_0544
OL

OL : Il a lancé Benzema et fait son retour à Lyon

Luis Enrique ICONSPORT_362133_0005
PSG

PSG : Luis Enrique après Carrick, MU y croit

ICONSPORT_362644_0354
Mercato

Julian Alvarez sur le départ, l’Atlético pioche en Ligue 1

ICONSPORT_361834_0089
OM

La Juventus mise sur le fiasco de l’OM

Fil Info

26 mars , 15:00
OL : Il a lancé Benzema et fait son retour à Lyon
26 mars , 14:30
PSG : Luis Enrique après Carrick, MU y croit
26 mars , 14:00
Julian Alvarez sur le départ, l’Atlético pioche en Ligue 1
26 mars , 13:30
La Juventus mise sur le fiasco de l’OM
26 mars , 13:00
« Le mensonge n’est jamais la bonne option », Daniel Riolo incendie le Real et Mbappé
26 mars , 12:45
Officiel : Lens-PSG est reporté
26 mars , 12:40
OL : Endrick met les choses au clair
26 mars , 12:20
OM : Medhi Benatia est prêt à rester et il le prouve
26 mars , 11:40
40 jours plus tard, l’UEFA n’a pas tranché pour Prestianni

Derniers commentaires

OM : Greenwood prend un gros stop du PSG

Mentalité ou pas c'est un marseillais. Pas de discussion à avoir.

Officiel : Lens-PSG est reporté

Moi je ne trouve pas que ça soit normal en fait. Même si cela avait été contre un club voué à la relégation car trop de points de retard pour se maintenir, c'est nul. Imaginons que l'année prochaine Lens parvienne à se hisser en phase finale car ils finissent 2ème cette année. Avec leur effectif un peu léger pour jouer les 2 compétitions à la fois, si ils tombent sur un cador anglais type Chelsea qui a droit à un report, c'est juste dégueulasse. La règle devrait être une interdiction de décaler des matchs dans tous les championnats, sauf pour cause d'épidémie avérée de gastro et j'en passe ou à cause d'intempéries (tempêtes, etc). Ca éviterait toutes les polémiques et ça ramènerait un peu d'équité car les grosses écuries devraient faire des choix.

Officiel : Lens-PSG est reporté

Ce qui dérange c'est que c'est Lens. Sinon c'est normal

La Juventus mise sur le fiasco de l’OM

Mais quel déchet cet article. Servez-vous de l'IA au moin pour "tourner" vos articles

Officiel : Lens-PSG est reporté

La raison invoquée pour le refuser à Lyon a été de dire que la billetterie de la rencontre était déjà en vente, et que ce serait trop compliqué. Soit. Quand les deux clubs sont d'accord, je trouve ça correct. Par contre, quand l'un des clubs ne l'est pas, on ne devrait pas lui forcer la main. Lens, qui n'a pas un gros banc va être désavantagé pendant 3 matchs qu'ils vont devoir enchainer en 8 jours, et sans possibilité de récupération car ils sont encore qualifiés en Coupe de France ! Rien ne devrait être laissé au bon vouloir de la LFP. Les règles devraient être claires et non sujettes à interprétation, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est ce qui tue ce sport !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading