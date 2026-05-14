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Philippe Diallo

Le grand retour de Bordeaux, la FFF ne se cache plus

Bordeaux14 mai , 7:30
parEric Bethsy
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Nouveaux détenteurs du record de la plus forte affluence au niveau amateur, les Girondins de Bordeaux ont reçu les félicitations de Philippe Diallo. Le président de la Fédération Française de Football n’a pas caché sa satisfaction.
Bordeaux n’a pas perdu son public. Malgré les mésaventures connues ces dernières années, le club rétrogradé en National 2 peut toujours compter sur le soutien de ses supporters. Ils étaient 27 000 dans les tribunes du Stade Atlantique pour assister à la victoire des Girondins contre les Herbiers (1-0) samedi dernier. C’est tout simplement la plus forte affluence de l’histoire du football amateur, devant la précédente référence appartenant à Strasbourg (26 145 spectateurs lors d’un match de N1 contre Dunkerque en 2016).
Ça valait bien les félicitations de Philippe Diallo, ravi de voir que le club aquitain n’a rien perdu de sa popularité. « Après toutes les difficultés rencontrées par les Girondins de Bordeaux, je me réjouis de voir qu’ils sont toujours en possibilité d’être attractifs, a réagi le président de la Fédération Française de Football auprès de Sud Ouest. Près de 27 000 spectateurs, c’est formidable. » Les Marine et Blanc et le ballon rond attirent toujours autant les Bordelais. Ce qui peut expliquer pourquoi l’instance a choisi Bordeaux pour accueillir le match de Ligue des Nations entre l’équipe de France et la Turquie le 15 novembre prochain.

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« Dans nos discussions avec GL Events (nouveau gestionnaire du Stade de France, ndlr), nous avions exprimé le vœu que l’équipe de France ait un lieu général au Stade de France mais puisse aussi aller sur les territoires au plus près des supporters de toute la France. On a ainsi laissé dans le contrat cette possibilité. On a lancé un appel à candidatures et Bordeaux s’est trouvé dans la meilleure position. Aller à Bordeaux permettait de concilier le souci d’aller au plus près des fans et d’avoir une retombée économique intéressante », s’est justifié le patron de l’instance.
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L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé

Derniers commentaires

L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé

Mais que va t-on faire maintenant face à ce vilain John Textor ? Je viens d'apprendre que c'est lui qui serait aussi responsable de l'augmentation du prix de l'Essence. 😭😭😭 Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en prison !?

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Très peu l'ont sauf les très grands coachs des 4-5 clubs qui dominent l'Europe

L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé

Arrête de parler de textor. Tu dois être le seul sur terre à le défendre après ces chiens et son poisson rouge

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Déjà ce sont 8 matchs hein.... Et puis qu'est ce que tu en sais !!!! Une autre madame Irma du site...

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nn mais vous dites des choses et 2h apres son contraire.... Pkoi ?? pour faire des commentaires. L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé celui de 10h Ce n'est pas la premiere fois..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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