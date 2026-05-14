Le grand retour de Bordeaux, la FFF ne se cache plus

Nouveaux détenteurs du record de la plus forte affluence au niveau amateur, les Girondins de Bordeaux ont reçu les félicitations de Philippe Diallo. Le président de la Fédération Française de Football n’a pas caché sa satisfaction.

Bordeaux n’a pas perdu son public. Malgré les mésaventures connues ces dernières années, le club rétrogradé en National 2 peut toujours compter sur le soutien de ses supporters. Ils étaient 27 000 dans les tribunes du Stade Atlantique pour assister à la victoire des Girondins contre les Herbiers (1-0) samedi dernier. C’est tout simplement la plus forte affluence de l’histoire du football amateur, devant la précédente référence appartenant à Strasbourg (26 145 spectateurs lors d’un match de N1 contre Dunkerque en 2016).

Ça valait bien les félicitations de Philippe Diallo, ravi de voir que le club aquitain n’a rien perdu de sa popularité. « Après toutes les difficultés rencontrées par les Girondins de Bordeaux, je me réjouis de voir qu’ils sont toujours en possibilité d’être attractifs, a réagi le président de la Fédération Française de Football auprès de Sud Ouest. Près de 27 000 spectateurs, c’est formidable. » Les Marine et Blanc et le ballon rond attirent toujours autant les Bordelais. Ce qui peut expliquer pourquoi l’instance a choisi Bordeaux pour accueillir le match de Ligue des Nations entre l’équipe de France et la Turquie le 15 novembre prochain.

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« Dans nos discussions avec GL Events (nouveau gestionnaire du Stade de France, ndlr), nous avions exprimé le vœu que l’équipe de France ait un lieu général au Stade de France mais puisse aussi aller sur les territoires au plus près des supporters de toute la France. On a ainsi laissé dans le contrat cette possibilité. On a lancé un appel à candidatures et Bordeaux s’est trouvé dans la meilleure position. Aller à Bordeaux permettait de concilier le souci d’aller au plus près des fans et d’avoir une retombée économique intéressante », s’est justifié le patron de l’instance.