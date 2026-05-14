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Sur quelle chaine et à quelle heure voir la liste de Deschamps pour le Mondial

Equipe de France14 mai , 9:40
parGuillaume Conte
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C'est ce jeudi 14 mai que les Français vont connaitre le choix de Didier Deschamps avec la liste des joueurs qu'il va emmener avec lui à la Coupe du monde en Amérique.
A moins d’un mois du début de la compétition, l’équipe de France va enfin entrer dans la compétition avec l’annonce du groupe choisi par Didier Deschamps pour aller avec lui aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le sélectionneur national va dévoiler une liste de 25 ou 26 noms, avec certainement quelques réservistes pour compenser quelques éventuels forfaits. Car pour tout le monde, il reste des matchs à disputer et la possibilité de perdre ou de gagner sa place, avec des risques de blessure.
En attendant, Didier Deschamps va prendre la parole dans un exercice qu’il commence à connaitre par coeur. Cela aura lieu ce jeudi 14 mai au journal télévisé de TF1, qui ne sera pourtant pas un diffuseur de la compétition. Mais le champion du monde 1998 comme joueur et 2018 comme entraineur à ses habitudes et il ne compte pas en déroger. Pour ceux qui veulent suivre cette prise de parole et l’annonce de cette liste, ce sera donc à partir de 20h, même si le journal télévisé fera dans un premier temps le tour de l’actualité avant de donner les clés à Didier Deschamps en fin de retransmission, pour préserver le suspense.
Ce sera certainement un premier moment d’émotion pour Didier Deschamps, qui participera à sa dernière compétition à la tête de l’équipe de France à l’occasion de ce Mondial 2026. Et il espère bien être en Amérique pour un long moment, avec la perspective d’atteindre la finale le 19 juillet prochain dans la banlieue de New York.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
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3133710163244-12
16
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3133710163760-23
17
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233358202952-23
18
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163337233276-44

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