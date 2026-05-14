Sur quelle chaine et à quelle heure voir la liste de Deschamps pour le Mondial

C'est ce jeudi 14 mai que les Français vont connaitre le choix de Didier Deschamps avec la liste des joueurs qu'il va emmener avec lui à la Coupe du monde en Amérique.

A moins d’un mois du début de la compétition, l’équipe de France va enfin entrer dans la compétition avec l’annonce du groupe choisi par Didier Deschamps pour aller avec lui aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le sélectionneur national va dévoiler une liste de 25 ou 26 noms, avec certainement quelques réservistes pour compenser quelques éventuels forfaits. Car pour tout le monde, il reste des matchs à disputer et la possibilité de perdre ou de gagner sa place, avec des risques de blessure.

En attendant, Didier Deschamps va prendre la parole dans un exercice qu’il commence à connaitre par coeur. Cela aura lieu ce jeudi 14 mai au journal télévisé de TF1, qui ne sera pourtant pas un diffuseur de la compétition. Mais le champion du monde 1998 comme joueur et 2018 comme entraineur à ses habitudes et il ne compte pas en déroger. Pour ceux qui veulent suivre cette prise de parole et l’annonce de cette liste, ce sera donc à partir de 20h, même si le journal télévisé fera dans un premier temps le tour de l’actualité avant de donner les clés à Didier Deschamps en fin de retransmission, pour préserver le suspense.