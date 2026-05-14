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Deniz Dilmen

L'OL craque pour un géant turc de 2 mètres

Mercato14 mai , 8:40
parMehdi Lunay
1
La Turquie possède un gardien très prometteur en la personne de Deniz Dilmen. Le jeune homme de 20 ans a fait une grande saison en D2 locale et voit l'Europe débarquer pour lui. L'OL et Lille sont sur le coup.
Avec peu de moyens, les clubs de Ligue 1 doivent regarder dans tous les pays et tous les championnats pour trouver la perle rare. L'Olympique Lyonnais et le LOSC ont bien compris le message selon le site Top Mercato. Les deux rivaux pour la troisième place de Ligue 1 ont envoyé des scouts à Pendikspor en Turquie. C'est dans ce club de deuxième division turque qu'évolue Deniz Dilmen. Ce jeune gardien de but de 20 ans a réalisé une grande saison avec 16 clean-sheets et un titre de meilleur portier de son championnat.

Une concurrence XXL pour Deniz Dilmen

Le joueur ne débarque pas de nulle part. Il est prêté par Istanbul Basaksehir, l'un des plus gros clubs du pays, et il est déjà international espoirs pour la Turquie. Lille aimerait obtenir son transfert pour en faire le successeur de son propre gardien turc Berke Ozer dans le futur. De son côté, l'OL en ferait la doublure de Dominik Greif la saison prochaine voire son remplaçant si le Slovaque devait être vendu au mercato. Mais, les chemins du Nord et du Rhône sont toutefois semés d'embuches pour Deniz Dilmen.
En cause notamment, une concurrence extrêmement fournie en Europe. Le gardien de 2 mètres est convoité par des places fortes du football européen. Top Mercato cite notamment Manchester City, Chelsea, Liverpool en Premier League. En Liga, le portier turc séduit l'Atlético de Madrid. Le Milan AC, Benfica, Leverkusen, Galatasaray et Besiktas sont aussi sur les rangs. La bataille s'annonce féroce et ultra difficile dans ce dossier. Lille aura comme principal atout d'avoir su séduire plusieurs joueurs turcs dans un passé récent avec le très influent Burak Yilmaz entre autres.
D. Dilmen

D. Dilmen

TurkeyTurquie Âge 20 Gardien

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
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563317511604416
7
Monaco
54331661156497
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9
Lorient
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18
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