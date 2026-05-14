L'OL craque pour un géant turc de 2 mètres

La Turquie possède un gardien très prometteur en la personne de Deniz Dilmen. Le jeune homme de 20 ans a fait une grande saison en D2 locale et voit l'Europe débarquer pour lui. L'OL et Lille sont sur le coup.

Top Mercato. Les deux rivaux pour la troisième place de Ligue 1 ont envoyé des scouts à Pendikspor en Turquie. C'est dans ce club de deuxième division turque qu'évolue Deniz Dilmen. Ce jeune gardien de but de 20 ans a réalisé une grande saison avec 16 clean-sheets et un titre de meilleur portier de son championnat. Avec peu de moyens, les clubs de Ligue 1 doivent regarder dans tous les pays et tous les championnats pour trouver la perle rare. L' Olympique Lyonnais et le LOSC ont bien compris le message selon le site. Les deux rivaux pour la troisième place de Ligue 1 ont envoyé des scouts à Pendikspor en Turquie. C'est dans ce club de deuxième division turque qu'évolue Deniz Dilmen. Ce jeune gardien de but de 20 ans a réalisé une grande saison avec 16 clean-sheets et un titre de meilleur portier de son championnat.

Une concurrence XXL pour Deniz Dilmen

Le joueur ne débarque pas de nulle part. Il est prêté par Istanbul Basaksehir, l'un des plus gros clubs du pays, et il est déjà international espoirs pour la Turquie. Lille aimerait obtenir son transfert pour en faire le successeur de son propre gardien turc Berke Ozer dans le futur. De son côté, l'OL en ferait la doublure de Dominik Greif la saison prochaine voire son remplaçant si le Slovaque devait être vendu au mercato. Mais, les chemins du Nord et du Rhône sont toutefois semés d'embuches pour Deniz Dilmen.

En cause notamment, une concurrence extrêmement fournie en Europe. Le gardien de 2 mètres est convoité par des places fortes du football européen. Top Mercato cite notamment Manchester City, Chelsea, Liverpool en Premier League. En Liga, le portier turc séduit l'Atlético de Madrid. Le Milan AC, Benfica, Leverkusen, Galatasaray et Besiktas sont aussi sur les rangs. La bataille s'annonce féroce et ultra difficile dans ce dossier. Lille aura comme principal atout d'avoir su séduire plusieurs joueurs turcs dans un passé récent avec le très influent Burak Yilmaz entre autres.