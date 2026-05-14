La DNCG veut la peau de l’OM, McCourt prend une mesure radicale

Oui pour galtier c'est celui qui connaît mieux Marseille et le club et la pression médiatique
L'OL n'a jamais été en difficulté que ce soit avec l'UEFA ou avec La Ligue 1. Et pourtant... beaucoup ici ont gobé cette info venant de nulle part. ^^ Pire... il est où... le vilain Textor responsable de tout ça !? Mdr
Mais que va t-on faire maintenant face à ce vilain John Textor ? Je viens d'apprendre que c'est lui qui serait aussi responsable de l'augmentation du prix de l'Essence. 😭😭😭 Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en prison !?
Très peu l'ont sauf les très grands coachs des 4-5 clubs qui dominent l'Europe
Arrête de parler de textor. Tu dois être le seul sur terre à le défendre après ces chiens et son poisson rouge
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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Discours alarmiste. A la différence des lyonnais, l'OM a toujours eu un actionnaire solide qui remet au pot. Cette saison nous avons les recettes de la LdC, les ventes de cet hiver et les probables ventes de juin. La DNCG demandera des garanties sur la masse salariale et basta.
🚨EXCL: 🔵⚪️🇫🇷 #OM | ⚠️ La DNCG est très inquiète par la situation financière actuelle de l’OM ❗️En interne, certains estiment même que la situation est aujourd’hui plus préoccupante que celle connue par l’OL sous John Textor. ❌️ D'autres en coulisses redoutent même