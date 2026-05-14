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La DNCG veut la peau de l’OM, McCourt prend une mesure radicale

OM14 mai , 8:20
parGuillaume Conte
6
L'OM est pointé du doigt pour sa situation financière qui a de quoi inquiéter la DNCG. Frank McCourt va encore mettre beaucoup d'argent sur la table, mais à une condition.
« La DNCG est très inquiète par la situation financière de l’OM », « les comptes de l’OM sont dans le rouge avec un déficit de plus de 100 ME », « la DNCG va se pencher sur les comptes de l’OM, qui sont loin de la situation promise l’été dernier ». Ce mercredi, plusieurs médias ont lancé l’alerte d’un grand danger à venir pour le club provençal, qui va en effet perdre gros avec ses imposants salaires et ses résultats décevants. L’élimination de la course à la prochaine Ligue des Champions fait encore craindre un énorme déficit qui sera évalué devant la DNCG le mois prochain.

Frank McCourt va changer le mercato de l'OM

Frank McCourt a déjà pris des mesures, en annonçant la nomination de Stéphane Richard comme président et des finances mieux gérées, c’est à dire avec des ventes de joueurs et des recrutements certainement moins coûteux. Mais l’OM peut-il être sanctionné par la DNCG ou par l’UEFA pour son déficit structurel, qui cesse de se creuser depuis des années ?
Ce ne serait pas la version Frank McCourt, qui avait rappelé courant avril que l’OM était un club sain financièrement et n’avait pas de grosse dettes. Il serait prêt, dans la recherche d’un nouvel investisseur pour l’épauler, à remettre au pot cet été encore pour éponger les pertes. A condition que le déficit ne se creuse plus, puisque, selon Le Parisien, il envisage désormais d’arrêter de sponsoriser un nouveau mercato à crédit, et demanderait donc des ventes copieuses pour pouvoir financier des arrivées.
Ce serait le seul changement majeur dans la gestion financière de Frank McCourt, prêt une nouvelle fois à mettre beaucoup d’argent pour éviter de voir l’OM être embêté par la DNCG. Pour l’UEFA, cela risque toutefois d’être une autre histoire, car l’instance européenne ne s’intéresse pas uniquement au résultat financier final, mais aussi à la structure et la balance économique de chaque saison.

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L'OL n'a jamais été en difficulté que ce soit avec l'UEFA ou avec La Ligue 1. Et pourtant... beaucoup ici ont gobé cette info venant de nulle part. ^^ Pire... il est où... le vilain Textor responsable de tout ça !? Mdr

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Mais que va t-on faire maintenant face à ce vilain John Textor ? Je viens d'apprendre que c'est lui qui serait aussi responsable de l'augmentation du prix de l'Essence. 😭😭😭 Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en prison !?

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Très peu l'ont sauf les très grands coachs des 4-5 clubs qui dominent l'Europe

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