L’alcool et le Qatar, Lens-PSG dérape

Le match entre Lens et le PSG s'est bien passé sur le terrain, avec la victoire et le titre pour les Parisiens, victorieux 2-0. Dans les tribunes, la joute verbale est allée plus loin, signe d'un malaise entre les deux clubs.

C’était un choc pour le titre un peu tronqué qui a eu lieu ce mercredi au Stade Bollaert de Lens. L’équipe locale accueillait le PSG , qui pouvait même se permettre de perdre cette rencontre et d’être sacré dimanche, tant ses six points d’avance et sa différence de buts lui assuraient d’être tranquille à ce niveau. Un gros regret vu du RC Lens, qui a toujours été contre ce report de match effectué à la demande du PSG, pour mieux préparer ses matchs de Ligue des Champions sans se fatiguer au milieu avec un gros match de Ligue 1. Résultat, alors que cette rencontre aurait pu être décisive dans la course au titre, elle avait perdu de son intérêt.

Le PSG a pu s’imposer 2-0, malgré de nombreuses occasions concédées, et valider officiellement le 14e titre de son histoire. Le RC Lens avait déjà abandonné la possibilité d’être champion, sans démériter sur le terrain. Mais dans les tribunes, les supporters des « Sang et Or » se sont clairement lâchés et des banderoles salées à l’encontre de la LFP ont lancé la rencontre. Cela s’est ensuite escaladé pendant le match.

« Nasser tue la Ligue 1 » et « le Qatar tue le football français » ont été affichés d’entrée. Ce à quoi le Collectif Ultras Paris a répondu depuis son parcage par un message qui disait « Lens champion, fini d’y croire… Retournez boire ». Pas au niveau de la célèbre banderole qui avait fait hurler Nicolas Sarkozy après « Bienvenu chez les Ch’tis », en 2008. Mais une attaque suffisamment basse pour provoquer une banderole faite à la hâte sur le Qatar et l’alcool. « Frustré de ne pas avoir d’alcool ? CUP Batard », ont renvoyé les supporters lensois, dans un échange le long de la rencontre qui démontre que le report de ce match est tout de même très mal pris du côté de la cité lensoise.