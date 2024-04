Droits TV ‍: BeIN Sports se place enfin, c'est pour la Ligue 2

Dans : Ligue 2.

Par Alexis Rose

Initialement prévu en fin d’année dernière, l’appel d’offres pour les droits télévisés de la Ligue 2 sera relancé uniquement quand la L1 aura trouvé preneur auprès des principaux diffuseurs du sport en France.

L’histoire des Droits TV des championnats de France n’est toujours pas réglée alors que la saison prochaine approche déjà à grands pas. À deux mois de la fin de l’exercice 2023-2024, personne ne sait sur quelles chaînes seront diffusés les matchs de la L1 et de la L2 à partir d’août prochain. Pourtant, la Ligue avait lancé un premier appel d’offres en octobre dernier, mais celui-ci avait été un cuisant échec pour Vincent Labrune avec des offres infructueuses. Désormais en négociations de gré à gré, la LFP discute toujours avec DAZN et beIN Sports en vue d’une reprise des Droits TV de la L1, aujourd’hui gérés par Amazon et Canal+. Et quid de la L2 ?

La L2 toujours sur beIN et Amazon Prime ?

Droits TV : la LFP va lancer un nouvel appel d’offres pour la L2.

Reporté en octobre en raison d'un AO infructueux pour la L1

L'AO pour la L2 va être relancé, une fois que le dossier de la L1 sera clos.

Reporté à cause de l’échec de la Ligue 1, l’appel d’offres des droits télévisés de la Ligue 2 sera bientôt relancé… une fois que le dossier de la L1 sera bouclé. L'incertitude autour des chaînes de la L2 sera toutefois moins longue que celle de L1, sachant que les acteurs principaux semblent déjà connus. Selon les informations de RMC Sport, « BeIN Sports souhaite maintenir son offre actuelle avec au moins deux matches de Ligue 2 ». Pour le reste, Amazon, qui diffuse huit matchs cette saison, est intéressé pour continuer, mais à un tarif raisonnable. Prévoyant de réduire son enveloppe pour les Droits TV du foot français, la plateforme Prime Vidéo pourrait récupérer l’un des deux lots proposés par la Ligue pour la L2. Mais rien ne sera donc fait tant que la L1 n’aura pas trouvé ses futurs diffuseurs.