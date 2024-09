L2 ‍: BeIN Sports change sa grille

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Face à la colère des supporters, BeIN Sports a annoncé quelques changements dans sa couverture de la Ligue 2.

Fort des dernières réunions avec les groupes de supporters, puis avec les instances, BeIN Sports, unique diffuseur de la Ligue 2, a annoncé avoir procédé à des modifications dans sa programmation. Les supporters, et les passionnés de football, étaient en colère de voir que le multiplex du samedi soir avait été avancé au vendredi soir, ce qui réduit les possibilités de déplacement et même les présences pour les supporters locaux qui peuvent quitter le travail à temps. Parmi les changements, le décalage d’un des matchs du vendredi soir au samedi soir, la réduction des matchs le lundi dans certaines conditions, et l’annonce avec six semaines d’avance de la programmation télé des matchs pour que les fans de football puissent s’organiser. En résumé, un seul match décalé et quelques mesures de bonne volonté, il reste à savoir si ce sera suffisant pour calmer la grogne.

Les mesures annoncées par la LFP :

« A chaque journée de championnat, un des matchs du Multiplex du vendredi soir sera programmé le samedi à 20h00.

Le coup d’envoi du match du samedi sera avancé de 14h30 à 14h00 afin de proposer un samedi après-midi dédié au football français sur beIN SPORTS 1 grâce à l’enchaînement suivant :

Un match de Ligue 2 BKT à 14h00

Un match de Ligue 1 McDonald’s à 17h00

Un deuxième match de Ligue 2 BKT à 20h00

Afin de permettre aux supporters de mieux préparer les rencontres ainsi que leurs éventuels déplacements, l’annonce de la programmation des journées aura lieu, en général au moins six semaines avant la date du match, au lieu de quatre semaines actuellement.

Enfin, en raison des périodes internationales ou des journées programmées en semaine, la programmation prévoit qu’aucun match ne sera programmé le lundi lors de huit journées sur les 32 journées en week-end. Ces huit matchs seront reprogrammés le samedi à 14h00 ou à 20h00. En conséquence, trois matchs seront diffusés le samedi lors de ces huit journées.

La LFP tient à remercier beIN SPORTS, partenaire historique de la Ligue 2 BKT et du football français depuis 2012, pour ces aménagements qui permettent de répondre aux attentes des supporters tout en assurant l’exposition de la Ligue 2 BKT à un niveau inégalé »