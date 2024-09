L2 ‍: Deux supporters interdits de stade pour un chant anti-Beinsports

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

On ne rigole pas avec le diffuseur télé du côté de Laval, deux supporters lavallois viennent de le comprendre et vont en payer le prix fort.

Depuis le début de la saison de Ligue 2, les manifestations plus ou moins spectaculaires contre Beinsports se multiplient, les supporters étant remontés contre la décision de la chaîne sportive qatarie d'avancer le multiplex du samedi au vendredi, alors même que les clubs avaient vendu les abonnements. Jets de balles de tennis, lasers vers les caméras, banderoles revendicatives, et chants anti-Beinsports et anti-LFP sont régulièrement entendus. Mais du côté du Stade Lavallois, on a décidé de rapidement faire stopper cela. C'est Radio Oxygène, un média de la Mayenne, qui le révèle, deux supporters de Laval ont été informés d'une Interdiction Commerciale de Stade les concernant.

🟠 ⚫ Info @Oxygene_Radio : pour des chants hostiles envers beIN Sports, deux supporters du Stade lavallois ont reçu une ICS après la rencontre face à Guingamp ⤵️https://t.co/PzIICWnB2I — Сyprien Legeay (@cyprien_legeay) September 3, 2024

Cette sanction, prise par le président de leur propre club, les prive d'accès au stade Francis Le Basser pendant toute la saison et fait suite à des propos injurieux tenus contre Beinsports lors de la réception de Guingamp. C'est la première fois qu'un club sanctionne ses propres supporters sur ce sujet très sensible, des interdictions de stade ayant été prises par les préfectures suite à quelques incidents de ce type. Ainsi, lors de Caen-Paris FC, deux supporters normands avaient été interpellés en dehors du stade après avoir réussi à envoyer des fumigènes sur la pelouse durant la rencontre afin là aussi de protester contre la nouvelle programmation de la Ligue 2. Pas de quoi stopper la motivation des Ultras, en grève des encouragements depuis le début du championnat.