Ligue 2 ‍: La réunion avec Beinsports n'a rien donné

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Ce mercredi, à l'initiative de la ministre des Sports, qui ne participait pas à la réunion, les associations de supporters ont rencontré des représentants de Beinsports. Il a été décidé de ne revoir un de ces jours.

Après deux journées de Ligue 2 durant lesquelles les incidents se sont multipliées, l'Association nationale des supporters et Beinsports se rencontraient afin d'essayer de régler le problème posé par la décision prise à la dernière minute en accord avec la LFP de programmer le multiplex de L2 le vendredi alors que les abonnements vendus par les clubs prévoyaient une programmation classique le samedi. Et selon l'Agence France Presse, ce rendez-vous n'a débouché sur rien de concret, si ce n'est un probable prochain rendez-vous pour une nouvelle rencontre.

Une nouvelle réunion pour tenter d'avancer, la Ligue 2 patine

« Il y aura une nouvelle réunion où on verra si on peut ébaucher des solutions ou si on reste dans une situation sclérosée (...) On est encore très loin d'arriver à une solution de consensus, mais en tout cas, il fallait cette première étape de dialogue parce que ça n'avait pas de sens de communiquer uniquement par banderole dans les stades ou par interviews dans L'Équipe. », a reconnu Pierre Barthélémy, avocat de l'Association nationale des supporters. Du côté de Beinsports, qui avait sous-entendu qu'elle pourrait renoncer à diffuser la Ligue 2, on s'est refusé à tout commentaire. Le mouvement de grève des supporters va donc continuer. On n'a donc pas fini de relater des incidents durant les matchs et à lire des communiqués de la LFP pour s'en plaindre.