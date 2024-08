Red Star ‍: La vente tombe à l'eau, l'Arabie Saoudite murmurée

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Club mythique de la banlieue parisienne, le Red Star retrouve la Ligue 2. Mais c'est la vente du club qui fait l'actualité, alors que l'Arabie Saoudite a été annoncée comme intéressée.

Au moment d’entamer son retour en Ligue 2 à domicile ce lundi soir face à l’AC Ajaccio, le Red Star ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Le club audonien a été mis en vente par son propriétaire actuel, 777 Partners, en proie à la banqueroute aux Etats-Unis après de nombreuses plaintes pour fraudes et dettes impayées. Un fonds d’investissement venu du Texas était entré en négociations exclusives pour le rachat, mais aucun accord n’a été trouvé et les démarches sont donc relancées. La banque d’affaire en charge de cette vente a fixé à ce mercredi la deadline pour remettre les offres de rachat, affirme L’Equipe.

Le Red Star en vente pour 30 ME

AUJOURD’HUI, LE RED STAR JOUE ! ✪ pic.twitter.com/MihCgbfzI2 — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) August 26, 2024

Et pour le moment, aucun repreneur ne s’est fait connaitre même s’il est possible que les choses soient restées secrètes, ou se décantent au dernier moment. Au début de l’été, le journaliste spécialisé Ben Jacobs avait affirmé que l’Arabie Saoudite était intéressé par le rachat des différents clubs de 777 Partners, qui possède également le Standard de Liège par exemple. Mais le PIF n’a pas bougé le moindre petit doigt à l’heure actuelle, malgré le prix demandé qui reste raisonnable, à savoir 30 millions d’euros pour s’offrir le club audonien. A moins, encore une fois, que l'Arabie Saoudite, souhaite opérer en toute discrétion jusqu'au dernier moment. Le Red Star a réussi sa transformation ces dernières années, rénovant son stade Bauer et son centre d’entrainement de Marville, en plus d’un retour en Ligue 2 qui lui permet de briguer avec le Paris FC le titre de deuxième club parisien.

Seule bonne nouvelle pour le Red Star, pour le moment, 777 Partners n’a pas lâché le club et a apporté les garanties suffisantes pour la DNCG, ce qui lui permet de vivre une saison en Ligue 2 sans inquiétude financière, même si les déboires de son propriétaire et la vente inévitable du club font partie intégrante du tableau de cette saison.