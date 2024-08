L2 ‍: Conflit beIN-supporters, la ministre des Sports s'en mêle

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

La reprise de la Ligue 2 a été marquée par un climat de défiance des supporters envers beIN Sports. En effet, le diffuseur a décidé de remettre la plupart des matchs le vendredi. La ministre des Sports va tenter de désamorcer la situation.

Il ne fait pas bon être diffuseur d'un championnat de France en ce moment. Alors que DAZN irrite les passionnés de football avec ses tarifs jugés prohibitifs, beIN Sports s'est mis à dos les supporters de Ligue 2 concernant la programmation. La chaine qatarie a mis fin au rendez-vous du samedi soir 19h, devenu la norme depuis trois ans, pour revenir aux anciens horaires du vendredi soir 20h. Une décision dénoncée par les supporters des clubs se rendant dans les stades. Pour la première journée du championnat, ils ont exprimé leur mécontentement de plusieurs manières. En plus des habituelles banderoles, on a eu le droit à des jets de projectiles avec des matchs interrompus à Metz et à Amiens. Un camion régie du diffuseur a même été attaqué à Grenoble.

Le ministère des Sports veut calmer le jeu

La situation est très tendue et des débordements plus graves pourraient survenir dans les prochaines semaines. Pour éviter le scénario catastrophe, le député des Côtes d'Armor Corentin Le Fur a contacté le ministère des Sports par courrier. Une initiative payante selon RMC Sport puisque le ministère va s'occuper du dossier. Il va arbitrer le conflit entre les supporters et beIN Sports. Une rencontre est déjà prévue pour trouver une solution. BeIN Sports, la LFP et des représentants de supporters seront conviés avec également des représentants de l'ANS (Agence Nationale du Sport).

🗓️ Le ministère en charge des Sports intervient dans le dossier de la programmation des matches de Ligue 2https://t.co/1URPnu9tOy — RMC Sport (@RMCsport) August 21, 2024

La tâche du ministère des Sports ne sera pas évidente car chacun campe sur ses positions depuis le début du conflit. Les supporters de Ligue 2 veulent une programmation des matchs le samedi et le dimanche comme convenu au lieu du vendredi et du lundi. De son côté, beIN Sports estime que les supporters peuvent se déplacer dans les stades le vendredi comme c'était le cas auparavant. La chaine qatarie ne veut pas placer ces matchs le samedi soir, un horaire très concurrentiel avec deux matchs de Ligue 1 sur DAZN mais aussi les championnats étrangers dont la plupart sont diffusés sur beIN Sports.