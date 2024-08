Ligue 2 ‍: Beinsports se venge déjà

Dans : Ligue 2.

Par Corentin Facy

La situation est tendue entre les supporters des clubs de Ligue 2 et le diffuseur BeIn Sports en raison du retour du multiplex au vendredi soir, à la place du samedi soir, comme c’était le cas la saison dernière.

Il y a quelques semaines, BeIn Sports a pris une décision qui a mis les supporters des clubs de Ligue 2 dans une colère noire. Le diffuseur de 100 % des matchs a décidé de replacer le multiplex du samedi soir au vendredi soir, comme c’était le cas il y a quelques années. Mais ce changement a provoqué une vague de colère et d’indignation chez les supporters des clubs concernés, qui estiment qu’il est beaucoup plus facile et accessible de se rendre disponible pour aller au stade un samedi soir, plutôt qu’un vendredi soir, un jour de semaine.

Ces derniers jours, les actions à l’encontre de BeIn Sports se multiplient de la part des supporters des clubs de Ligue 2 et cela s’est poursuivi à Lorient samedi lors du match contre Grenoble. Des projectiles ont été lancés sur la pelouse, entrainant l’arrêt temporaire du match alors que plus tôt dans la journée, des cars de régie et du matériel du diffuseur ont été dégradés. Face à toutes ces actions à son encontre, BeIn Sports a choisi de contre-attaquer. Non pas en privant les supporters des matchs de leur club à la télé, mais en proposant un dispositif low-cost et cela dès ce lundi soir avec la rencontre entre le Red Star et Ajaccio.

BeIn Sports déploie un dispositif low-cost pour Red Star - Ajaccio

Selon les informations de RMC, le match ne sera pas commenté depuis le stade mais depuis La Factory, le siège de BeIn Sports. De plus, aucun car régie ne sera présent sur place et la prise d’antenne se fera seulement cinq minutes avant le coup d’envoi, soit à 20h40 pour un début de match prévu à 20h45. Un dispositif revu à la baisse qui démontre le mécontentement de la chaîne qatarie face aux incidents à répétition qui se produisent depuis deux semaines dans les stade de Ligue 2. On apprend par ailleurs que seulement deux caméras seront en place pour le match entre Ajaccio et le Red Star ce lundi soir. De quoi provoquer, sans doute, un vent de frustration supplémentaire chez les suiveurs de la Ligue 2.