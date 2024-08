L2 ‍: Deux camions de Beinsports vandalisés avant Lorient-Grenoble

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

La tension ne baisse pas entre les supporters de Ligue 2 et Beinsports. Ce samedi matin, à quelques heures du match entre Lorient et Grenoble, deux camions présents pour la diffusion du match ont été attaqués.

Tandis que la ministre des Sports tente de jouer un rôle de casque bleu entre les fans de Ligue 2 et la chaîne sportive qatarie, les actions se multiplient afin de contester la tenue du multiplex le vendredi soir au lieu du samedi soir. Et ce samedi, alors que Beinsports doit diffuser à 14h30 la rencontre entre Lorient et Grenoble en direct du Moustoir, un nouvel incident a éclaté. La semaine passée, un camion de production avait déjà été ciblé, mais ce sont cette fois deux camions qui ont été visés par des actes malveillants à Lorient. Et ce sont des supporters grenoblois qui auraient frappé. « Environ 70 ce samedi matin, aux alentours de 8 h 30, à l’arrivée du car de la régie BeIN Sports. Une minute à peine a suffi aux supporters pour renverser de la peinture sur le pare-brise du véhicule, avant de repartir dans le centre-ville de Lorient », explique Ouest-France au sujet de ce nouveau fait-divers.

De son côté, le Dauphiné évoque deux véhicules vandalisés, sans que cela remette en cause, à priori, la diffusion de la rencontre comptant pour la deuxième journée de Ligue 2. Afin d'éviter d'autres débordements visant le matériel de Beinsports ou perturbant la rencontre, le FC Lorient aurait mobilisé du personnel de sécurité supplémentaire. Bien évidemment, cette multiplication des incidents n'est bonne pour personne, même si les dirigeants de la chaîne sportive ne veulent rien céder aux supporters. Dans le climat actuel autour du football professionnel, on peut se demander comment cela va se finir. Probablement pas bien du tout, car la détermination des fans, et leur ingéniosité pour perturber la diffusion des matchs de Ligue 2, ne baissent pas... et leur mobilisation non plus.