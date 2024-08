L2 ‍: Les camions de Beinsports attaqués, la LFP s'indigne

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Deux camions de Beinsports ont été attaqués ce samedi à Lorient et des câbles sectionnés pour gêner la retransmission de la rencontre Lorient-Grenoble. La LFP s'indigne de ce comportement des supporters.

« La Ligue de Football Professionnel condamne fermement les actes de malveillance intervenus ce matin qui vont perturber la qualité de production du match FC Lorient - Grenoble Foot 38. Ces graves incidents interviennent alors même que la LFP et beIN SPORTS ont confirmé hier la tenue d’une réunion avec les représentants de l’ANS pour faire le point de la situation. La LFP et beIN SPORTS sont convaincus que les clubs font le maximum pour veiller à la sécurisation des personnes et des biens afin que les équipes de production puissent travailler dans de bonnes conditions », indique la LFP. Selon L'Equipe, les représentants de Beinsports ont demandé à Lorient de faire retirer les banderoles Beinsports tue la Ligue 2 présentes des deux côtés du terrain, mais le club breton a refusé.