LFP ‍: Huit matchs de suspension pour le président de Bastia

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Réunie le 4 septembre 2024, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

LIGUE 1

Un match de suspension ferme

Moïse BOMBITO (OGC Nice)

Ki-Jana HOEVER (AJ Auxerre)

Frank MAGRI (Toulouse FC)

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 10 septembre 2024 à 0h00.

Leo ØSTIGÅRD (Stade Rennais FC)

LIGUE 2

Trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Ivan M’BAHIA (Clermont Foot 63)

Deux matchs de suspension ferme

Mathis HAMDI (ESTAC Troyes)

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 10 septembre 2024 à 0h00.

François LAJUGIE (FC Annecy)

INCIDENTS

2e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Amiens SC du 23 août 2024

Comportement de M. Claude FERRANDI, Président du SC Bastia, à l’issue de la rencontre

Huit matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prendra effet à partir du mardi 10 septembre 2024 à 0h00.

POLICE DES TERRAINS

3e journée de Ligue 2 BKT : Grenoble Foot 38 – Pau FC du 30 août 2024

Comportement des supporters du GF38 : introduction et usage de pointeurs laser en direction des officiels de la rencontre et des équipes du diffuseur beIN SPORTS, et expressions orales constatées

Au regard de la gravité des faits et du risque de réitération, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce la fermeture à titre conservatoire de la tribune Ouest du stade des Alpes, jusqu’au prononcé de la décision définitive.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 18 septembre 2024, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.