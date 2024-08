Beinsports et le Qatar menacent la Ligue 2

Dans : Ligue 2.

En froid avec les supporters de Ligue 2 depuis la reprise, beIN Sports a encore vécu un après-midi difficile à Lorient. Attaqué avant et pendant le match, le diffuseur qatari réfléchit sérieusement à l'avenir de son contrat avec la Ligue 2.

Malgré les efforts des pouvoirs publics pour calmer la tension entre beIN et les supporters, les choses vont de mal en pis. Ce samedi à Lorient, beIN Sports a sans doute vécu son match le plus pénible depuis son arrivée en France en 2012. Avant le match, deux cars-régie collaborant avec la chaîne ont été attaqués par des individus masqués. De quoi dégrader les conditions de diffusion du match Lorient-Grenoble. Pendant le match, ce ne fut pas mieux. La rencontre a été interrompue pendant 25 minutes pour des jets de projectiles, tandis que des lasers pointaient vers les caméras. BeIN Sports a été en plus visé par des banderoles hostiles comme « BeIN Sports tue la Ligue 2 » que le club breton a refusé de faire retirer.

BeIN va t-il arrêter de diffuser la L2 ?

Un climat délétère qui exaspère les dirigeants de la chaine sportive. BeIN s'est joint aux autorités pour condamner les actes de samedi dans un communiqué. Mais, le groupe qatari ne s'est pas arrêté là, suggérant que sa diffusion de la Ligue 2 pourrait être remise en cause dans le futur. « belN SPORTS condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence perpétrées ce matin à Lorient. […] BelN SPORTS travaille avec les autorités compétentes pour s’assurer que des mesures appropriées seront prises à la suite de ces attaques, tout en étudiant pleinement sa position en ce qui concerne son partenariat de diffusion en cours », écrivait notamment beIN.

Ce ne sont pas de simples menaces en l'air mais bien le fruit d'une réflexion sérieuse en interne. Cela est confirmé par le journaliste de RMC Sport Arthur Perrot, spécialisé dans l'univers des médias. « Les incidents en Ligue 2 peuvent-ils inciter BeIN Sports à résilier son contrat avec la LFP ? La question se pose. Les faits du jour à Lorient passent mal chez le diffuseur qatari, en attendant la réunion programmée mercredi avec l'ANS et LFP », a t-il publié sur X. Au-delà de déminer la situation avec les supporters, cette réunion devient primordiale sur le plan financier. Sans son diffuseur exclusif, la Ligue 2 serait vite menacée d'un crash économique majeur.