La Ligue 2 le vendredi, beIN Sports refuse de céder

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Diffuseur exclusif de la Ligue 2, beIN Sports a décidé de déplacer la plupart des matchs le vendredi soir au lieu du samedi. Une décision qui a entraîné une fronde des supporters. Mais, la chaine qatarie assume pleinement son choix.

Alors que leur relation a été idyllique pendant 12 années, beIN Sports et les supporters de Ligue 2 se déchirent cet été. Louée pour la qualité de sa couverture télévisuelle depuis 2012 avec un beau coup de projecteur sur un championnat sous-estimé, la chaine qatarie a irrité les fans au niveau du calendrier. Elle a déplacé le multiplex avec 7 matchs sur 9 du samedi au vendredi soir. Une décision prise à la dernière minute qui ne plaît pas aux supporters, lesquels plaident depuis toujours pour des matchs programmés uniquement le week-end. Les mouvements de contestation ont été nombreux lors de la première journée de Ligue 2, obligeant les pouvoirs publics à réagir.

La L2 le vendredi, une question de survie

Le ministère des sports doit accueillir une réunion entre les représentants de supporters et beIN Sports. Il faut désamorcer la situation et tenter de trouver une solution. Mais, pas facile de répondre au deuxième point puisque la chaine qatarie refuse de changer d'avis. Dans une lettre envoyée à l'ANS (Association nationale des supporters), le directeur des programmes de beIN Florent Houzot persiste et signe. BeIN diffusera la Ligue 2 le vendredi. Pour justifier cette décision controversée, il invoque des impératifs liés au calendrier footballistique. Financeur de la Ligue 2 pour 40 millions d'euros par saison, Bein Sports a simplement choisi les dates idéales pour rentabiliser son investissement.

C’est exceptionnel, on voit rien du match #PAUSMC pic.twitter.com/UELUtBCoGf — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) August 23, 2024

« Nos récentes décisions en matière de programmation ont été prises en tenant compte de nombreuses dynamiques et décisions indépendantes de notre volonté – et dans un contexte général très délicat pour le football français. Sans beIN, il n’y aurait probablement pas de multiplex du tout, quel que soit le jour, beIN étant le seul diffuseur à vouloir soutenir de manière conséquente la Ligue 2. Cependant, ce niveau d’investissement sans précédent n’est possible qu’en programmant les matchs les vendredi, samedi et lundi », a écrit Florent Houzot. Reste à voir si la carte du sauveur providentiel suffira à calmer les crispations...