L2 ‍: Lorient-Grenoble interrompu par le mouvement anti-Beinsports

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Le match entre Lorient et Grenoble a été interrompu après 25 minutes en raison d'incidents liés à la décision de Beinsports de programmer le multiplex le vendredi soir.

Après la détérioration du matériel de la chaîne sportive qatarie avant le match entre Lorient et Grenoble, la rencontre avait tout de même débuté. Mais, l'arbitre de la rencontre a finalement décidé de stopper le match après une vingtaine de minutes, des supporters lorientais ayant jeté des balles de tennis sur le terrain à plusieurs reprises. Le capitaine des Merlus est allé parler avec le kop afin de ramener tout le monde au calme, tout comme l'ont fait plusieurs joueurs de Grenoble avec leurs fans.

Autre fait gênant, deux supporters équipés d'un laser vert visaient les caméras pour perturber la retransmission. Lundi dernier, pour le même motif, le match entre Metz et Bastia avait été stoppé pendant 20 minutes, avant de reprendre et se finir normalement. A l'antenne, le journaliste de la chaîne sportive a rappelé qu'une réunion était programmée mercredi prochain avec la ministre des Sports, mais a aussi précisé que Beinsports faisait beaucoup pour la Ligue 2. En attendant, les deux parties ne semblent pas réellement se comprendre et les choses ne se calment pas.