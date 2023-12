Will Still chambré par l'arbitre, la blague qui passe mal

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, Reims et Will Still ont passé une mauvaise soirée à Lens. Battus 2-0 alors qu'ils ont dominé les débats, les Rémois se sont aussi plaints de l'arbitrage. L'arbitre M.Letexier a rembarré Will Still d'une bien curieuse manière.

Un humour anglais qui est mal digéré par Will Still. L'entraîneur de Reims a été victime d'un curieux épisode samedi soir à Lens. Le jeune entraîneur belge était remonté après le match. Il est vrai que la défaite de son équipe 2-0 a été un peu injuste et contre le cours du jeu. Mais, il en voulait surtout à l'arbitre, M. François Letexier. Will Still s'est plaint de plusieurs décisions arbitrales du match Lens-Reims. Toutefois, la réaction de M.Letexier n'a pas été des plus apaisantes pour l'entraîneur rémois. L'arbitre français est venu le provoquer selon ses dires avec une blague faisant référence à sa récente actualité dans le domaine des transferts.

M.Letexier envoie déjà Will Still en Angleterre

Quand il est allé voir l'officiel pour se plaindre de ses décisions, ce dernier lui aurait répondu « Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux en Angleterre ». Une référence aux rumeurs qui envoient Will Still en Angleterre depuis une semaine et notamment du côté de Sunderland. Ce trait d'humour n'a pas plu à Will Still, lequel a jugé les propos « déplacés » et « inintéressants ».

#WillStill s’est plaint de l’arbitrage auprès de François Letexier après match ce soir . Selon l’entraîneur reimois , l’arbitre lui a rétorqué : « ne vous inquiétez pas, ça ira mieux en Angleterre ». Furieux, Will Still considère ses propos déplacés #RCLSDR @CanalplusFoot — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) December 16, 2023

Une sortie qui serait anecdotique pour François Letexier s'il n'avait pas connu quelques polémiques par le passé, à cause de certaines décisions étranges. La saison dernière, Antoine Kombouaré avait qualifié sa prestation de « malhonnête » lors de Nice-Nantes. M.Letexier n'avait pas sifflé un pénalty pour une main niçoise mais il avait accordé un pénalty à Nice pour une main nantaise à peu près similaire. En tout cas, on espère que sa sortie ne va pas pousser Will Still à franchir le pas et à quitter la Ligue 1 pour la Premier League. Sur le terrain comme en dehors, le Belge sait animer le quotidien du championnat de France comme personne.