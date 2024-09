Vincent Labrune réélu, la LFP se félicite

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Vincent Labrune a été réélu président de la LFP, et la Ligue a communiqué à ce sujet.

Malgré la baisse historique des droits tv de la Ligue 1, la vente à vie d’une partie des revenus à un fonds d’investissement, et le prix des abonnements pour suivre notre championnat qui ne cessent de monter, le football français a très largement voté pour la reconduction de Vincent Labrune au poste de président de la Ligue de Football Professionnelle. La LFP s’en est félicitée ce mardi soir dans un communiqué, expliquant même ô combien le travail effectué par l’ancien président de l’OM pouvait être souligné, et expliquait ce score très élevé auprès des membres du football professionnel français.

« Après un premier mandat marqué par des solutions d’urgence et des réponses pérennes apportées à la crise sans précédent du financement des droits audiovisuels, une ère de transformation du football professionnel s'ouvre à présent. Celle-ci reposera notamment sur la réussite de DAZN, la lutte contre le piratage, une baisse des charges de LFP et LFP Media pour augmenter l’assiette de redistribution des droits aux clubs, un travail de la DNCG pour réduire le déficit structurel des clubs, un renforcement du poids des clubs dans la gouvernance, la valorisation du produit, l’innovation, la transformation de l’image de nos compétitions et la mise en valeur de nos « différences ».

Réunie ce jour, l’Assemblée Générale a procédé au renouvellement du Conseil d'Administration pour les 4 prochaines années.



Sur proposition du CA, l’AG a ensuite élu Vincent Labrune Président de la LFP au premier tour (85,67%) pour un second mandat de 4 ans.



Le Président et l’équipe de direction de la LFP et LFP Media réitèrent leur attachement total au respect des règles de gouvernance et de fonctionnement de notre organisation, condition absolue de notre indépendance et de la confiance que nous accordent nos partenaires et les autorités. La campagne qui s’achève a été marquée par des échanges publics particulièrement brutaux et regrettables. Il convient d’assurer l’unité et la cohésion de notre collectif afin de mieux défendre ses intérêts », a fait savoir la LFP, qui mise donc sur l’union sacrée et la réussite de DAZN dans les droits TV pour s’en sortir.