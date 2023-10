Vente OM ‍: Marseille finalement trahi par l'Arabie Saoudite ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, les rumeurs se multiplient au sujet d’un potentiel rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite à Frank McCourt.

Franck McCourt sera-t-il toujours le propriétaire de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Officiellement, le club phocéen n’est pas en vente. A travers ses différents communiqués, l’homme d’affaires américain a toujours réitéré son engagement sans faille envers l’OM. La réalité est plus nuancée. Selon plusieurs sources, Frank McCourt ne serait pas contre l’idée de vendre son club… à un prix toutefois pharaonique. Des sommes qui avoisinent les 500 millions d’euros sont évoqués pour la vente de l’OM alors que McCourt a racheté le club pour près de 50 millions d’euros à Margarita Louis-Dreyfus en 2017.

A un tel prix, l’Arabie Saoudite n’achètera pas le club phocéen, c’est quasiment une certitude. Et d’autres clubs de Ligue 1 pourraient en profiter, à commencer par l’OGC Nice, actuellement détenu par Ineos. Car d’après les informations recueillies par le journaliste Romain Molina, Jim Ratcliffe souhaite se séparer du club azuréen et a activé ses contacts en Arabie Saoudite pour savoir si le Gym était susceptible d’intéresser le PIF, par ailleurs propriétaire de Newcastle en Premier League.

L'Arabie Saoudite approché par le patron de Nice ?

« C’est quelque chose qui se sait depuis quelque temps » a fait savoir Romain Molina au sujet des envies de vente de Jim Ratcliffe et des contacts en cours avec l’Arabie Saoudite. Reste que pour l’instant, on ignore si le Fonds public d'investissement saoudien est intéressé par la perspective de racheter l’OGC Nice. De son côté, Jim Ratcliffe ne semble plus enclin à perdre du temps et de l’argent en France alors que sa priorité absolue est de convaincre Malcolm Glazer de lui vendre Manchester United. Reste que les négociations entre le boss d’Ineos et l’actuel propriétaire des Red Devils durent depuis de longs mois et n’ont pour le moment abouti à aucun accord.