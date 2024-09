Un match de L1 sur Canal+, l'énorme surprise ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les neuf matches par journée de Ligue 1 se répartissent pour l'instant entre DAZN, qui a huit rencontres, et Beinsports, qui en a une. Mais l'ombre de Canal+ plane pour apporter de la visibilité au championnat.

La Ligue de Football Professionnel a ramé pour trouver des diffuseurs pour la Ligue 1, et Vincent Labrune a revu ses ambitions financières à la baisse pour finalement signer avec DAZN et Beinsports. Malgré les critiques sur la pauvreté de son habillage autour du championnat de France, DAZN n'a connu aucun souci technique et le groupe anglais a même accepté de revoir ses tarifs à la baisse afin de recruter des abonnés en masse après des débuts qui inquiétaient. Mais la Ligue 1 manque de visibilité, malgré l'exposition sur Téléfoot et France Télévisions, et l'idée de voir Canal+ de retour est évoqué à chaque interview sur ce sujet. L'ensemble des dirigeants du football français l'avoue, il faut trouver un moyen de renouer le dialogue avec Maxime Saada. Et justement, grâce à Beinsports cela pourrait se faire.

Canal+ de retour grâce à Beinsports ?

Beinsports refuse toujours de payer pour la Ligue 1 https://t.co/pqcwZSKe0v — Foot01.com (@Foot01_com) September 28, 2024

Ce samedi, Etienne Moatti explique dans L'Equipe que la chaine sportive souhaite obtenir un accord total de la Ligue de Football Professionnel pour pouvoir co-diffuser le match dont elle a acheté les droits pour 100 millions d'euros par an. Beinsports souhaite en effet pouvoir faire ce qu'elle veut de son match...et pourquoi pas permettre à Canal+ de le donner en direct. C'est d'ailleurs ce sujet qui justifie notamment que le média qatari n'a toujours pas payé sa première part des droits TV de la saison, preuve que c'est une préoccupation majeure pour tout le monde. Notre confrère affirme que même si rien n'est officiel, Canal+ n'est pas loin. « S’il en avait la possibilité, beIN pourrait, pourquoi pas, co-diffuser son match avec Canal+... qui n'a pas de Ligue 1 », prévient le journaliste. Un retour qui pourrait à la fois apaiser la situation entre la LFP et Canal+, mais aussi offrir une énorme exposition aux clubs de L1 qui regrettent les faibles audiences du championnat de France version DAZN.