TV ‍: Walid Acherchour fonce chez DAZN et appelle au calme

A la surprise générale, on a appris ce week-end que le chroniqueur Walid Acherchour allait intervenir sur DAZN lors de certains matchs de Ligue 1. Une information qui a suscité de nombreuses critiques.

Désormais célèbre dans le paysage audiovisuel français pour son ton tranché et ses coups de gueule, Walid Acherchour débarque sur DAZN. Le chroniqueur de RMC a donné son accord au nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 pour intervenir une fois par week-end en tant que consultant en bord de terrain et sera au micro dès ce week-end pour la première journée. Une grosse surprise, notamment quand on se rappelle que Walid Acherchour n’avait pas hésité à critiquer la plateforme de streaming anglaise il y a seulement quelques jours en raison du tarif pratiqué pour ses abonnements, entre 30 et 40 euros par mois.

De retour sur l’antenne de RMC lundi soir après avoir lu de nombreuses critiques à son égard durant le week-end, Walid Acherchour a réagi à la polémique avec la franchise qui le caractérise, reconnaissant que les tarifs de DAZN étaient élevés mais avouant sans mal qu’il ne pouvait pas refuser une telle opportunité à titre personnel. « DAZN reste cher. Mais oui, je vais bosser avec DAZN pour un match par week-end. Je vais continuer d’intervenir sur RMC et je remercie RMC et DAZN d’avoir pu permettre cela. Aujourd’hui, j’ai une opportunité qui est très intéressante pour moi. Ceux qui connaissent mon parcours savent ce que ça peut représenter de pouvoir être challengé avec d’autres consultants sur site sur des gros matchs de Ligue 1 avec une très bonne équipe, avec des mecs que je connais. J’ai entendu pendant tout le week-end que j’étais un vendu, on va peut-être se calmer. J’ai exprimé mon avis dans mon exercice professionnel avec RMC, je ne vais pas inventer une histoire, ça reste cher » a lancé Walid Acherchour dans l’After Foot avant de conclure à ce sujet.

« Mais en termes d’opportunité professionnelle, par rapport à la considération que m’a donné DAZN, ça reste très intéressant pour moi. DAZN vient me chercher aussi car je suis quelqu’un qui donne mon avis, ils ne veulent pas changer ça chez moi et c’est pour ça que je vais là-bas. Et la condition pour aller chez DAZN était de rester sur RMC qui m’a permis d’avoir ces opportunités, je vais pouvoir combiner les deux. C’est un rêve de gosse de pouvoir couvrir la Ligue 1 » a expliqué le consultant, qui apportera à coup sûr un ton différent sur une chaîne payante couvrant le championnat de France. Le consultant a en tout cas décidé d’ignorer les critiques à son égard et se fait une joie de couvrir la Ligue 1 sur DAZN à partir de ce week-end, ce que l’on peut aisément comprendre.