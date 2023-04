TV : Toulouse - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Pleinement revenu dans la course à l’Europe grâce à sa belle victoire contre Rennes le week-end dernier (3-1), l’Olympique Lyonnais veut enchaîner sur la pelouse de Toulouse en ouverture de la 31e journée de L1.

Quelle heure pour Toulouse – OL ?

Au fond du trou il y a encore une semaine, après sa triste élimination de la Coupe de France face à Nantes, l’OL peut s’offrir une fin de saison alléchante avec la cinquième place en ligne de mire. Mais pour continuer à rêver un peu et sauver un exercice 2022-2023 bien terne, Lyon va devoir gagner à Toulouse. Une rencontre qui se jouera ce vendredi 14 avril à 21 heures au Stadium, et qui sera arbitrée par Thomas Léonard.

Sur quelle chaîne suivre Toulouse – OL ?

Comme chaque match d’ouverture de journée, ce Toulouse - Lyon, qui aurait pu être la finale de la Coupe de France, se jouera devant les caméras d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Dominique Arribagé, David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Frédéric Piquionne.

Toulouse – OL ce vendredi à 21h sur Prime Video pour la J31 de L1.

Commentaires : @SmaBouabdellah et Dominique Arribagé

Bord terrain : David Astorga

Présentation : @ThibaultLeRol, avec @fredpiqoff pic.twitter.com/KzsmAP6ICO — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 13, 2023

Les compos probables de Toulouse – OL :

Finaliste de la Coupe de France, le promu toulousain a pratiquement validé son maintien en L1 en battant Montpellier la semaine passée (2-1). Mais pour se mettre définitivement à l’abri avant l’un des plus grands matchs de son histoire au Stade de France, le TFC devra faire un bon résultat contre l’OL. Sauf que pour cela, Philippe Montanier sera privé de Dejaegere, Ratao (blessés), et Desler (suspendu).

#TFCOL, le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙩𝙤𝙪𝙡𝙤𝙪𝙨𝙖𝙞𝙣 vous est présenté par notre partenaire GLS ! pic.twitter.com/NhBxW6RMrX — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 13, 2023

La compo probable de Toulouse : Dupé - Suazo, Rouault, Nicolaisen, Kamanzi - Genreau, Van den Boomen - Aboukhlal, Spierings, Chaibi - Dallinga.

Invaincu depuis la mi-février en championnat, avec six matchs sans défaite, l’OL est revenu à cinq points du Top 5 la semaine dernière. Autant dire que tout est possible pour Lyon en cette fin de saison alors qu’il reste huit journées à jouer. Mais pour continuer de rêver, les Gones doivent enchaîner les victoires, à commencer contre Toulouse. Une rencontre lors de laquelle Laurent Blanc sera privé de Gusto, Sarr, El Arouch (blessés) et Barcola (suspendu).

🦁 Notre coach Laurent Blanc a retenu un groupe de 21 joueurs pour le déplacement à Toulouse ce vendredi à 21h. 🔴🔵#TFCOL pic.twitter.com/n73BTcz74r — Olympique Lyonnais (@OL) April 13, 2023

La compo probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Tolisso, Caqueret - Cherki - Lacazette, Jeffinho.