TV : Téléfoot c'est fini, PSG-OL menacé !

Dans : Ligue 1.

La fin de la chaine Téléfoot est inévitable, et elle pourrait intervenir dans les prochains jours !

En grande difficulté financière, Médiapro a décidé de ne pas payer les deux dernières échéances des droits TV, pour un montant que le groupe audiovisuel n’a clairement plus les moyens de distribuer. Les clubs français et la LFP sont en grande difficulté, et contractent des prêts pour s’en sortir. Surtout que pendant ce temps, Téléfoot continue de diffuser les matchs sans payer. Mais cela pourrait ne pas durer, et même se terminer de manière extrêmement rapide. Ce mardi soir, L’Equipe révèle en effet qu’une réunion interne à la nouvelle chaine du football a eu lieu dans la journée à Aubervilliers, au siège français de Médiapro. Ce point d’information auquel la rédaction de la chaine était conviée a de quoi vivement inquiéter les salariés. Si le maintien de la chaine est toujours la priorité des dirigeants tant que cela est possible, un arrêt brutal est désormais envisagé par Jean-Michel Roussier, le responsable éditorial de la chaine.

« On nous a dit que cette éventualité existait et qu'il n'était pas possible de l'occulter », explique ainsi un journaliste présent à cette réunion. Et on ne parle pas de quelques semaines pour finir l’année, mais bien d’un possible arrêt dans les prochains jours. Car dans le même temps, plusieurs clubs de Ligue 1 ont signifié aux journalistes de Téléfoot qu’il était l’heure de fermer le robinet, et donc de limiter l’accès aux clubs aux simples retransmissions. Finis les reportages et les émissions avec les joueurs de clubs qui ne touchent plus d’argent depuis plusieurs mois de la part du groupe sino-espagnol. Un changement de comportement lié aux conclusions de Vincent Labrune, président de la LFP, et Marc Sénéchal, conciliateur du tribunal de commerce de Nanterre, qui ont fait comprendre que Médiapro ne lâcherait plus jamais un centime au football français. La réunion s’est forcément terminée de manière très tendue, et l’idée de stopper la chaine immédiatement, sans même pouvoir diffuser le match de dimanche soir entre le PSG et l’OL, a même été évoquée !