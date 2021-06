TV : PSG, OM, OL, Amazon va se régaler

Dans : Ligue 1.

Nouveau boss des droits TV en France, Amazon a fait ses premiers choix sur les affiches qui seront diffusées la saison prochaine.

En plein Euro, les clubs de Ligue 1 se préparent à reprendre le chemin des entrainements. Si cela peut faire bizarre, c’est déjà la saison 2021-2022 qui se prépare, avec du changement à tous les étages, et notamment en ce qui concerne les droits TV. Amazon a repris les anciens lots de Médiapro, et diffusera donc 80 % des matchs, y compris les plus belles affiches. Le géant américain a ainsi la primeur des choix sur les 10 rencontres les plus prestigieuses, et selon Le Parisien, le verdict est déjà tombé, alors que le calendrier ne sera dévoilé que vendredi. Le PSG sera bien évidemment largement plébiscité, même si les matchs de Ligue des Champions ne permettront pas toujours d’avoir la grande affiche. Mais les deux matchs des Parisiens face à l’OM et l’OL seront fort logiquement diffusés par Amazon Prime, tout comme celui face au champion de France en titre, Lille.

Le derby entre l’ASSE et l’OL aura aussi droit à son dimanche soir de gala, et Marseille ne sera pas en reste. Conscient du pouvoir d’attractivité de la formation provençale, Amazon a décidé de passer cinq matchs de l’OM, contre Lyon et le PSG, mais aussi contre Nice, qui pourrait être une des surprises de la saison prochaine. Une diffusion en force de Marseille qui montre que tous les gros clubs auront leur affiche en exclusivité sur le nouvel acteur des droits TV dans le football français, et qu’en conséquence, Canal+ n’aura plus que ses yeux pour pleurer, puisque la chaine cryptée est toujours pour le moment dans son optique de renoncer au lot 3 qu’elle avait récupéré de BeIN Sports. Même si à ce sujet, c’est encore le flou le plus tôt à six semaines de la reprise du championnat de France.