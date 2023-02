TV : PSG - Lille, à quelle heure et sur quelle chaine ?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Après la Ligue des Champions, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. La performance du PSG face à Lille sera forcément très suivie.

Quelle heure pour PSG - Lille ?

Pour cette rencontre de la 24e journée de Ligue 1, le PSG de Neymar devra se lever à l’aube, puisque le match est prévu à 13h00. Il aura lieu au Parc des Princes, dans l’enceinte du Paris Saint-Germain.

Sur quelle chaine suivre PSG - Lille ?

Ce match dominical fait partie des matchs choisis par les opérateurs détenteurs des doits pour être disponible en co-diffusion. Comme l’autorise la LFP, la rencontre sera donc à la fois retransmisse sur Prime Vidéo, la chaine sportive d’Amazon, mais aussi sur C+ Foot. C’est une volonté de la LFP de mettre cette rencontre disponible sur un maximum de canaux, sachant qu’elle fait partie des affiches disponibles pour le marché chinois, ce qui explique l’heure de la rencontre.

L'entraîneur du @PSG_inside s'est exprimé en conférence de presse à deux jours de la réception des Lillois au Parc des Princes. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 17, 2023

Prime Vidéo mettra en avant le match avec son commentateur Julien Brun et son consultant Jérome Alonzo. Un match qui fera l’objet d’une présentation particulièrement, puisque Samuel Olivier et Thierry Henry reformeront leur duo pour présenter l’avant et l’après match.

La décla du coach

Christophe Galtier, entraineur du PSG, à propos du match face à Lille : « Il y a Lille cinq jours après le match du Bayern et les trois défaites de rang. On va voir ce qu’il va se passer sur les semaines qui viennent. Le calendrier sera un peu aéré en espérant que les joueurs absents puissent réintégrer et travailler, travailler, travailler. Il faut, dans ces moments difficiles, se réfugier dans le travail encore plus. On aura un certain nombre de séances qui seront les bienvenues ».