TV : Pierre Ménès n'a plus de carte de presse et alors ?

De retour dans Touche pas à Mon Poste une semaine après la polémique engendrée par ses propos sur Elise Lucet, dont il s'est ensuite excusé, Pierre Ménès a tenu à mettre le choses au point face aux énormes critiques qui lui sont tombées dessus. Le consultant de Canal+ a tenu à remettre les pendules à l'heure sans se cacher derrière son petit doigt.

« Je regrette d'avoir dit honte parce qu'en fait c'est faux. Quant à ce qui concerne de faire le même métier qu'elle, effectivement je ne fais pas le même métier qu'elle. On me reproche de faire de la pub, je fais ce que je veux. Je n'ai plus de carte de presse depuis que je suis à Canal+, donc j'ai parfaitement le droit de faire de la pub. Je regrette juste d'avoir dit honte, je me suis excusé, comme je l'ai toujours fait dans ma carrière quand j'ai été trop loin », a confié Pierre Ménès, lequel espère que désormais la polémique est close sur ce sujet et que son statut professionnel ne donnera pas lieu à des attaques incessantes.