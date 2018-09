TV : Paganelli absent pour LOSC-OM, une sanction de Canal+ ?

Dans : Ligue 1.

Au bord de la pelouse, Laurent Paganelli n’est pas passé inaperçu lors du choc entre Lyon et Marseille (4-2) dimanche dernier.

Cette fois, cela n’a rien à voir avec ses célèbres interviews. L’homme de terrain de Canal+ a eu un petit clash à l’antenne avec le journaliste Stéphane Guy, qui lui a rappelé que les joueurs n’avaient pas le droit de demander l’assistance vidéo. Vexé, « Paga » s’est légèrement emporté. « La prochaine fois je dirai plus rien, ça vous ira comme ça ? Non mais je vois que ça te fait la gueule, je me tairais », a lâché l’ancien Stéphanois en direct. Autant dire que l’ambiance n’était pas géniale…

Et comme par hasard, on apprend que Paganelli, systématiquement présent pour les grandes affiches de la chaîne cryptée, sera absent pour « raisons personnelles » pour le match entre Lille et l’Olympique de Marseille dimanche soir. Il sera remplacé par l’ex-gardien Rémy Vercoutre. Etant donné le contexte, on ne peut qu’imaginer une sanction. Une version pourtant démentie par Canal+ auprès de RTL. Alors Paganelli sera-t-il de retour une fois cette histoire oubliée ? « En tout cas on te le souhaite »…