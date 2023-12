TV ‍: OM - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne voir l’Olympico ‍?

Dans : Ligue 1.

Plus d’un mois après les violents incidents survenus dans l’avant-match entre Marseille et Lyon, avec des jets de projectiles sur le bus des joueurs de l’OL, l’Olympico se jouera finalement en semaine.

Quelle heure pour OM – OL ?

Souvent considéré comme un choc entre deux clubs qui doivent se disputer une place sur le podium du championnat de France, l’Olympico a une toute autre saveur cette saison. Il faut dire que Lyon est dernier de L1, alors que Marseille est neuvième. Mais qu’importe un Olympico reste un Olympico, et ce match reste attendu, surtout après le report du match en octobre… Ce match se jouera ce mercredi 6 décembre à 21h00 dans un Stade Vélodrome sans supporters de l’OL. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre OM – OL ?

Comme toutes les affiches de Ligue 1 cette saison, ce duel entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Benoit Cheyrou.



Les compos probables de OM – OL :

Auteur d’une bonne semaine dernière, avec une qualification pour la phase finale de l’Europa League jeudi et une première victoire depuis octobre face à Rennes dimanche, Marseille veut continuer sur sa lancée. Devant son public du Vélodrome et face à son meilleur ennemi blessé, Marseille voudra faire le spectacle. Pour cette rencontre, Gennaro Gattuso sera privé de Rongier, Correa et Ndiaye, suspendu.



La compo probable de l’OM : Pau Lopez – Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi – Kondogbia, Veretout – Sarr, Harit, Aubameyang - Vitinha.

Bon dernier de la Ligue 1 avec seulement sept points au compteur après 13 matchs, Lyon n’a plus trop le droit à l’erreur s’il veut sortir de la zone rouge avant la trêve hivernale. Pour cela, il faudra battre l’OM au Vélodrome. Pas une mince affaire pour les Gones, qui n’ont gagné qu’une seule fois depuis le début de la saison. Mais avec le renouveau lancé par Pierre Sage lors de la défaite encourageante face à Lens samedi (2-3), l’OL peut croire en ses chances. Même si pour cette rencontre, l’entraîneur intérimaire sera privé de Tolisso ou Lepenant.

La compo probable de l’OL : Lopes – Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico – Caqueret, Alvero – Nuamah, Cherki, Moreira - Lacazette.