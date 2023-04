TV : OL - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne regarder l’Olympico ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Même s’il n’a plus la même saveur qu’il y a encore quelques années, quand l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se battaient pour une place sur le podium de la Ligue 1, cet Olympico vaudra son pesant d’or.

Quelle heure pour OL – OM ?

Alors que la fin de saison approche, ce OL - OM est l’un des derniers chocs que l’exercice 2022-2023 va proposer aux fans du football français. Cette rencontre entre deux des meilleurs ennemis de la L1 se jouera ce dimanche 23 avril à 20h45 au Groupama Stadium. Cette partie sera arbitrée par Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre OL – OM ?

Comme tous les grands matchs de la saison de L1, ce choc entre Lyon et Marseille sera bien entendu diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Jérôme Alonzo, David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et son consultant vedette Thierry Henry.

L'Oympico OL / OM ce dimanche à 20h45 sur Prime Video pour la J32 de L1.

Commentaires : @SmaBouabdellah et Jérôme Alonzo

Bord terrain : David Astorga

Présentation : @ThibaultLeRol, avec Thierry Henry pic.twitter.com/Sy8UzOL6VN — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 19, 2023

Les compos probables de OL – OM :

Revenu dans la course à l’Europe grâce à une deuxième partie de saison canon, l’OL peut encore rêver de la cinquième place, située cinq longueurs devant. Mais pour cela, Lyon va devoir battre Marseille devant son public pour marquer le coup et suivre ses concurrents. Une mission que Laurent Blanc tentera de réussir sans Gusto ni Sarr.

La compo probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Tolisso, Caqueret - Jeffinho, Lacazette, Cherki.

De nouveau dauphin du PSG après sa victoire contre Troyes dimanche dernier combinée à la défaite de Lens à Paris, l’OM ne veut plus lâcher son dû. Mais pour cela, Marseille va devoir faire un bon résultat contre Lyon, comme à l’aller (1-0 au Vélodrome), pour conserver sa deuxième place et ainsi éteindre les derniers espoirs européens de l’OL. Un objectif qu’Igor Tudor pourra remplir avec son équipe-type.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Under, Alexis Sanchez, Malinovskyi.